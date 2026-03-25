Liga Mx: Chivas es el ‘amor’ de Atlantis

El ‘Ídolo de los Niños’ recordó la vez que convivió con el plantel rojiblamco para una fotografía y confesó que se mantiene pendiente de sus partidos

La identidad cultural en México se crea sobre pilares inamovibles: el futbol y la lucha libre. Esa conexión no pasa desapercibida para nadie, y mucho menos para los protagonistas que dan vida al pancracio. Recientemente, el Bárbaro Cavernario reafirmó en estas páginas su amor por las Chivas Rayadas, de hecho, en una de sus últimas funciones en León, tras una contundente victoria rojiblanca, el “Rey del Garrote” salió al ring portando la camiseta del Rebaño para hacer efervecer a la tribuna, demostrando que los colores se llevan en la piel, incluso bajo el equipo de lucha.

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El día que Atlantis convivió con Chicharito y las Chivas

Sin embargo, el vínculo entre el cuadrilátero y el club más popular del país alcanzó un nivel único en su momento cuando el ícono más emblemático de los técnicos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Atlantis, se unió al plantel tapatío. El “Ídolo de los Niños” recordó con detalle aquel momento de convivencia de cara a la foto oficial de la temporada 2024-2025, donde figuras como Isaac Brizuela, Javier “Chicharito” Hernández, Jesús Sánchez y el “Pollo” Briseño dejaron de lado su rol de estrellas para convertirse en aficionados ante la máscara azul.

Aunque sin duda, el más emocionado de todos fue Roberto “Piojo” Alvarado, quien no dudó en ponerse la incógnita de la leyenda e incluso emuló los vuelos de su ídolo lanzándose en una plancha desde la tercera cuerda en la majestuosa Arena Coliseo de Guadalajara, lugar donde se dio dicho encuentro.

Al respecto, Atlantis habla en exclusiva para Ovaciones y recuerda aquel intercambio de legados con una sonrisa:

“Había varias estrellas… estaba el ‘Chicharito‘, por ejemplo. Hice un intercambio con el ‘Piojo‘: le di la máscara y él me dio su playera. Estaban todos muy emocionados preguntándome cosas, hablando de lo que hacemos. Al final todos nos conocemos, somos lo mismo: box, lucha y futbol. Son sentimientos encontrados pero mágicos, porque compartimos esa esencia“.

Foto: Omar Ortiz

¿Cómo surgió su ‘amor’ por el Guadalajara?

Para el “Rey de la Atlántida”, el amor por el Guadalajara no fue una elección fortuita, sino una herencia que se gestó mucho antes de que él se convirtiera en un icono del ring. Es una raíz que se plantó cuando apenas era un niño en su natal Jalisco:

“El amor al Guadalajara viene desde que eres pequeño; de tus papás, de tus amigos… de ahí trae uno eso. Cuando tengo tiempo, si los veo en mi casa o en los hoteles cuando ando fuera por las giras. Reviso en mis redes sociales para estar al tanto, veo como quedan: ‘ah, que juegan el sábado con Mazatlán‘, y me meto media hora después a ver el resultado. A veces me dicen: ‘esas Chivas no dan una’. ¡Achís! Ahorita andan muy bien, hasta les dicen Chivas Selección“.

Más allá del balón, Atlantis se detiene a reflexionar sobre la importancia de la institución que le dio todo: el Consejo Mundial de Lucha Libre. Se dice profundamente agradecido con la dinastía Lutteroth, especialmente con Don Salvador, por haber traído este deporte a México hace 92 años. Para el colíseño, la “semilla de oro” que germinó en el país es un tesoro nacional intocable, y él, tras más de cuatro décadas de vigencia, se asume como un protector eterno del pancracio.

Al ser cuestionado sobre el peso de su máscara y su estatus de icono tras su extensa trayectoria ininterrumpida, Atlantis concluye con una reflexión que define su lugar en la historia:

“Atlantis es mi ídolo; Yo sé que empezó de cero a diez y no es fácil llegar y menos mantenerse tanto tiempo en el top 10. Es mucha dedicación y amor a la lucha libre. Un legado que quiero dejar, a los niños, a veces se acercan y le dicen a sus papás: ‘quiero ser como Atlantis…, un deportista, un triunfador“.

Contento de seguir vigente

Con una carrera que desafía al tiempo, la leyenda se dice feliz de seguir vigente y con ganas de enseñar a las nuevas generaciones. Para él, la lucha libre no es solo un trabajo, es su vida entera.

“Le he dado todo a la lucha libre y ella me lo ha devuelto; ambos estamos pagados. Me pone muy contento ver cómo este personaje está durando tantos años. Cuando subo al ring, no lucho como una persona común, lucho con el personaje. Soy un superhéroe de carne y hueso cuando me pongo la máscara. Me siento pleno y con muchas cosas por enseñar todavía”.

Atlantis personifica la resistencia de una tradición que, al igual que las Chivas, pertenece al corazón de la gente. Mientras el Rebaño busca la gloria en la cancha, el “Ídolo de los Niños” sigue custodiando el honor de la lucha libre mexicana, demostrando que los héroes de la infancia pueden formar parte de la historia.