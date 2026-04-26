Arranca la jornada 14 del Apertura 2025 con duelos decisivos rumbo a la Liguilla

Conoce cómo queda la Liguilla de la Liga MX 2026, los cruces de Cuartos de Final, fechas y formato de competencia rumbo al título del torneo

Este sábado 25 de abril de 2026, en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, quedaron definidos los equipos que avanzan a la Liguilla del torneo. Aunque aún falta un partido por disputarse, las posiciones podrían sufrir ligeros ajustes en la tabla final.

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Los 8 equipos clasificados a la Liguilla

Tras una intensa fase regular, los ocho clubes que lograron su pase a los Cuartos de Final del Clausura 2026 son:

Pumas

Chivas

Pachuca

Cruz Azul

Toluca

Tigres

Atlas

América

Con estos equipos se confirma oficialmente la presencia de los mejores del torneo en la llamada “fiesta grande” del futbol mexicano.

La Jornada 17 fue decisiva, ya que se terminaron de repartir los últimos boletos disponibles. Equipos como Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca ya habían asegurado su clasificación previamente, mientras que el resto de los clubes selló su pase en esta última fecha.

Cruces confirmados en los Cuartos de Final

Con la tabla prácticamente definida, ya se conocen los primeros enfrentamientos de la Liguilla. Los duelos confirmados hasta el momento son:

Chivas vs Tigres

Pumas vs América

Estos partidos destacan por su alto nivel competitivo y por tratarse de clásicos y rivalidades históricas dentro de la Liga MX.

Pendientes por definir en la Liguilla

Al finalizar la actividad del domingo 26 de abril de 2026, se definirán los dos cruces restantes, los cuales dependerán de la posición final de Cruz Azul, que aún puede modificar el acomodo de la fase final.

Fechas oficiales de los Cuartos de Final

Los Cuartos de Final del Clausura 2026 se jugarán en dos fases. Los partidos de ida están programados para el sábado 2 y domingo 3 de mayo de 2026, mientras que los de vuelta se disputarán el sábado 9 y domingo 10 de mayo de 2026.