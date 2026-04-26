Conoce quién fue el campeón de goleo del Clausura 2026 de la Liga MX, estadísticas, tabla de goleadores y cómo se definió el título ofensivo

La Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se disputa este fin de semana, en un cierre lleno de intensidad donde se define no solo la Liguilla, sino también el prestigioso título de goleador del certamen. Tras 17 fechas, la pelea por el liderato ofensivo llega completamente abierta.

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La batalla por ser el máximo romperredes del torneo se centra en dos nombres: Joao Pedro, delantero del Atlético de San Luis, y Armando “La Hormiga” González, atacante de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ambos han sostenido una competencia cerrada durante toda la campaña.

Joao Pedro toma ligera ventaja

El atacante brasileño del Atlético de San Luis llega como líder con 13 goles, colocándose como el principal candidato al título de goleo. Su constancia ofensiva lo ha mantenido en la cima durante las últimas jornadas, convirtiéndose en el extranjero más productivo del torneo.

Armando “La Hormiga” González mantiene la presión

Por su parte, Armando González no se queda atrás y suma 12 goles, quedándose a solo una anotación del liderato. El delantero de Chivas ha sido una de las revelaciones del torneo y mantiene viva la pelea hasta el último momento.

Una última jornada decisiva

La definición del campeón de goleo dependerá completamente de lo que ocurra en la Jornada 17, donde cada oportunidad frente al arco será determinante. Tanto Joao Pedro como González necesitan una actuación contundente para asegurar el reconocimiento individual.

Así marcha la tabla de goleo del Clausura 2026