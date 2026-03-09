Liga MX Clausura 2026: Tabla de posiciones actualizada tras la Jornada 10

Consulta los resultados de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX y la tabla de posiciones actualizada de todos los equipos

Este domingo concluyó la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, dejando emociones hasta el último minuto. Uno de los momentos más dramáticos fue el triunfo de Santos Laguna, que consiguió su primera victoria del campeonato con un gol agónico.

A pesar del triunfo que se celebró desde Tijuana hasta Torreón, los Guerreros no lograron abandonar el último lugar de la tabla general, reflejando el complicado torneo que atraviesa el equipo lagunero en esta campaña.

Cruz Azul se mantiene como líder

En la parte alta de la clasificación, Cruz Azul continúa como líder del torneo con 25 puntos, manteniendo una ventaja mínima de una unidad sobre Toluca, que se coloca como su principal perseguidor.

El Guadalajara, dirigido por Gabriel Milito, se posiciona en el tercer lugar con 21 puntos. Este avance se dio tras el triunfo en el Clásico Tapatío frente al Atlas, resultado que fortaleció el buen momento del Rebaño en el torneo.

Pachuca y Pumas completan el Top 5

Muy cerca del podio aparece Pachuca con 20 puntos, seguido por Pumas, que ocupa el quinto lugar con 19 unidades, manteniéndose como uno de los equipos más competitivos del campeonato.

Zona de Liguilla directa

La zona de Liguilla la completan Tigres y Atlas, ambos con 16 puntos, mientras que el América ocupa el octavo lugar, luego de recuperar terreno tras su victoria frente a Querétaro.

Fuera de los puestos de clasificación se encuentra Monterrey con 13 puntos, pero el equipo regiomontano se mantiene como una amenaza constante, especialmente para América, que ocupa el último lugar dentro de la zona de Liguilla.

Tabla de posiciones de la Jornada 10 del Clausura 2026