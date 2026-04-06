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Liga MX Clausura 2026: Tabla de posiciones actualizada tras la Jornada 13

Consulta los resultados de la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX y la tabla de posiciones actualizada de todos los equipos


Liga MX Clausura 2026
Liga MX Clausura 2026: Tabla de posiciones actualizada tras la Jornada 12 | Foto: X/ Liga MX

La Jornada 13 del Clausura 2026 dejó claro que la Liga MX vive uno de sus momentos más intensos, con partidos llenos de emoción, goles clave y actuaciones determinantes que comienzan a definir el rumbo hacia la Liguilla.

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Desde el arranque de la jornada, quedó demostrado que cada punto es vital en esta etapa del torneo. Los equipos ya muestran su verdadero nivel, conscientes de que el margen de error es cada vez menor.

Los resultados de la fecha provocaron cambios significativos en la clasificación. Algunos clubes lograron consolidarse en la parte alta, mientras otros complicaron sus aspiraciones rumbo a la fase final.

Chivas lidera el torneo

En la cima de la tabla, Chivas se mantiene como el equipo más sólido con 31 puntos, seguido por Cruz Azul con 27 y Toluca con 26 unidades.

Por detrás, Pachuca y Pumas UNAM completan el top cinco con 25 y 24 puntos. Mientras tanto, equipos como América, Atlas y Tigres UANL siguen en zona de clasificación, pero con margen reducido.

Equipos en problemas

En la parte baja, Querétaro, Mazatlán FC y Santos Laguna enfrentan un panorama complicado, ya que necesitan reaccionar de inmediato para mantener vivas sus opciones de clasificar.

Lucha por el título de goleo

En lo individual, la pelea por el campeonato de goleo también está al rojo vivo. Armando González lidera con 12 anotaciones, seguido muy de cerca por João Pedro, quien suma 11 goles, manteniendo la competencia abierta en este rubro.

PosClubPJGEPGFGCDGPts
1Guadalajara1310122713+1431
2Cruz Azul138322414+1027
3Toluca13751198+1126
4Pachuca137421711+625
5Pumas136612314+924
6América135351412+218
7Atlas135351418-418
8Tigres135261815+317
9Necaxa135171617-116
10León135171524-916
11Tijuana133641314-115
12Juárez124351921-215
13Monterrey134271917+214
14Atl. San Luis134272022-214
15Puebla133461116-513
16Querétaro12255916-711
17Mazatlán133281525-1011
18Santos132381531-169