Consulta dónde ver la Jornada 11 de la Liga MX con partidos, fechas, horarios y canales de transmisión en TV y streaming en México

El Clausura 2026 de la Liga MX ya entró en su segunda mitad del campeonato, lo que ha incrementado la expectativa entre los equipos que buscan consolidarse en los primeros lugares de la tabla.

Mientras algunos clubes intentan mantenerse en la zona alta, otros luchan por recuperar terreno en la parte media con la esperanza de aprovechar cualquier tropiezo de sus rivales.

América busca mantenerse en puestos de Liguilla

Uno de los equipos que llega bajo presión a esta jornada es América, que actualmente se encuentra en el octavo lugar de la clasificación. Las Águilas apenas tienen un punto de ventaja sobre Monterrey, por lo que cualquier error podría dejarlos fuera de los puestos que dan acceso a la Liguilla.

Jornada clave en la pelea por el liderato

La Jornada 11 del Clausura 2026 promete duelos importantes que podrían modificar la parte alta de la tabla general. Equipos como Cruz Azul y Toluca se mantienen en una lucha cerrada por el liderato, lo que hace que cada partido tenga un peso determinante en el rumbo del campeonato.

Entre los encuentros más llamativos destaca el partido entre Pumas y Cruz Azul, donde el conjunto celeste buscará defender el liderato del torneo. Los universitarios, que también se mantienen en la pelea por los primeros lugares, intentarán frenar el paso del líder y acercarse a la cima de la clasificación.

Toluca acecha el primer lugar

Otro duelo clave será el de Toluca contra Atlas, ya que los Diablos Rojos marchan muy cerca del primer lugar del campeonato. Con apenas un punto de diferencia respecto al líder, el equipo escarlata podría aprovechar cualquier tropiezo de Cruz Azul para tomar la cima.

El encuentro entre América y Mazatlán también tendrá gran relevancia para la clasificación. Las Águilas necesitan sumar puntos para mantenerse dentro de los lugares de Liguilla, ya que Monterrey amenaza con arrebatarles su posición si logran un buen resultado en esta jornada.

Partidos, fechas, horarios y transmisión de la Jornada 11 del Clausura 2026

Viernes 13 de marzo

Puebla vs Necaxa — 19:00 h — Azteca 7, Fox, Fox One

— — Azteca 7, Fox, Fox One Juárez vs Monterrey — 21:00 h — Azteca 7, Fox, Fox One

Sábado 14 de marzo

Atlético San Luis vs Pachuca — 17:00 h — ESPN, Disney+, ViX Premium

— — ESPN, Disney+, ViX Premium Chivas vs Santos — 17:07 h — Prime Video

— — Prime Video León vs Tijuana — 19:00 h — Fox+ y Fox One

— — Fox+ y Fox One Toluca vs Atlas — 19:00 h — Canal 5, TUDN, ViX Premium

— — Canal 5, TUDN, ViX Premium Pumas vs Cruz Azul — 21:00 h — Canal 5, TUDN, ViX Premium

Domingo 15 de marzo