Consulta dónde ver la Jornada 12 de la Liga MX: partidos, fechas, horarios y canales de transmisión en vivo por TV y streaming en México

La recta final del torneo Clausura 2026 comienza a tomar forma y cada punto en disputa cobra un valor determinante rumbo a la Liguilla.

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Con la Jornada 12 a la vuelta de la esquina, los equipos de la Liga MX saldrán con la urgencia de sumar, en un escenario donde incluso el top 8 podría sufrir modificaciones importantes en los próximos días.

Uno de los clubes que aún mantiene vivas sus aspiraciones es Monterrey, que actualmente se encuentra fuera de la zona de clasificación.

El 3️⃣ de La Máquina 🚂🔥💙 pic.twitter.com/jVuUhxo5Rr — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 18, 2026

Sin embargo, una victoria en esta fecha podría cambiar su panorama, ya que tendría la oportunidad de igualar en puntos a equipos como Atlas, América y Tigres, que hoy ocupan posiciones entre el sexto y el octavo lugar.

Liderato en disputa

En la parte alta de la tabla, la pelea por el liderato también se mantiene al rojo vivo. Cruz Azul continúa en la cima con 26 unidades, pero Toluca le pisa los talones con 25 puntos, lo que deja abierta la posibilidad de un cambio en la cima en cualquier momento.

A esta batalla se suma Guadalajara, que no solo se mantiene cerca en la clasificación, sino que además cuenta con un partido pendiente. Esto le abre la puerta para superar a los líderes actuales, siempre y cuando logre resultados positivos en sus próximos compromisos.

El promedio de edad de los goleadores de esta noche: 23.2 años 👶🏻 pic.twitter.com/FTCLLxeFX9 — CHIVAS (@Chivas) March 19, 2026

Con este panorama, la Jornada 12 se perfila como un momento clave del campeonato, donde tanto la lucha por el liderato como la pelea por los últimos boletos a la Liguilla prometen emociones intensas y movimientos importantes en la tabla general.

¿Dónde y cuándo ver la Jornada 12 de la Liga MX?

Viernes 20 de marzo

Necaxa vs Xolos

19:00 horas

Claro Sports y ViX Premium

Mazatlán vs Cruz Azul

21:06 horas

Azteca 7, FOX y FOX ONE

Sábado 21 de marzo

Atlas vs Querétaro

17:00 horas

ViX Premium y Layv Time

Rayados vs Chivas

19:00 horas

Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layv Time

Atlético de San Luis vs León

19:00 horas

ESPN, Disney Plus y ViX Premium

Pumas vs América