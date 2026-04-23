Descubre qué equipo de la Liga MX será el más afectado por la ausencia de sus seleccionados rumbo al Mundial y cómo impacta en la recta final del torneo mexicano

La Fiesta Grande de la Liga MX es el momento más esperado del torneo para los aficionados, pero en esta ocasión podría verse seriamente afectada debido a la cercanía del Mundial, ya que varios equipos perderán piezas clave en plena Liguilla del Clausura 2026.

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A partir del 6 de mayo, los futbolistas convocados por Javier Aguirre dejarán a sus equipos para concentrarse con la Selección Mexicana. Esto provocará que algunos clubes pierdan a sus mejores jugadores justo en la fase decisiva del torneo.

Chivas, el equipo más afectado

Uno de los clubes más golpeados será Chivas de Guadalajara, que perderá a cinco jugadores clave: Armando “Hormiga” González, Raúl “Tala” Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Richard Ledezma, afectando seriamente su plantel rumbo a la Liguilla.

Toluca también sufrirá bajas importantes

El actual campeón, Toluca, también verá reducida su plantilla con la salida de cuatro futbolistas importantes: Alexis Vega, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz y Everardo López, piezas fundamentales en el esquema del equipo.

Cruz Azul pierde elementos clave

Por su parte, Cruz Azul perderá a dos jugadores determinantes en el sistema de Nicolás Larcamón: Erik Lira y Charly Rodríguez, ambos considerados piezas clave en el funcionamiento del equipo.

América, el menos afectado

A diferencia de otros clubes, Club América solo perdería a un jugador: Israel Reyes, quien aun así es un elemento importante en la zona defensiva del conjunto azulcrema.

Este panorama deja claro que la Liguilla del Clausura 2026 será distinta, ya que varios equipos deberán afrontar la ausencia de jugadores titulares en el momento más importante del torneo, lo que podría cambiar el rumbo de la competencia.