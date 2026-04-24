Liga MX se independiza de la FMF: aprueban nuevo modelo de gobernanza

A la usanza de la Premier League Inglesa y la Liga Española la Liga MX será Asociación Civil, tendrá su propio presidente y su propia personalidad jurídica

La Asamblea de Dueños realizada este jueves en las instalaciones de Toluca aprobó por unanimidad una decisión histórica para el futbol mexicano: el nuevo modelo de gobernanza con el que la Liga MX se separará de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

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De tal forma que, después de la Copa del Mundo, la Liga MX se convertirá en una Asociación Civil con personalidad jurídica propia, siguiendo modelos como la Premier League de Inglaterra y La Liga de España.

El objetivo es que el Máximo Circuito tenga una figura totalmente independiente, con mayor autonomía en sus decisiones deportivas y administrativas, además de consolidar un nuevo modelo de negocio.

Así, la Primera División tendrá su propio presidente, ya no el Comisionado de la FMF (Mikel Arriola), sino un cargo elegido por votación de los 18 dueños de clubes. Aunque aún no se ha hecho oficial, ha trascendido que el perfil más fuerte sería Francisco Iturbide, actual director de competencias, operaciones y desarrollo de la FMF, exjugador profesional de 36 años.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/J3b0LYwOdJ — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) April 23, 2026

Conformación de cuatro comités en la gobernanza

El nuevo modelo contempla la creación de cuatro comités estratégicos: Deportivo, Inversión y Certificación, Ética y Buen Gobierno, y Comercial, los cuales entrarán en vigor en julio.

El Comité Deportivo estará integrado por un “G-6” dividido en dos bloques con el mismo peso: América, Tijuana y Santos por un lado, y Toluca, Monterrey y Chivas por el otro. Serán responsables de temas como formatos de competencia, reglamentos y límite de extranjeros.

En cuanto a la estructura de clubes, actualmente solo queda un caso de multipropiedad en el futbol mexicano con Grupo Pachuca (León y Pachuca), luego de la venta de equipos como Querétaro, Atlas y Mazatlán.

¿Qué pasa con el ascenso y descenso?

Aunque no se anunció de manera pública, la intención de la Liga MX y la FMF es eliminar de forma definitiva el ascenso y descenso, replicando el modelo de la MLS, es decir, una liga cerrada.

La proyección es llegar a 20 equipos, bajo un esquema de certificación o compra de franquicias, similar al caso reciente del Atlante mediante el llamado “Certificado de Afiliación”.

Se elimina el Play-In y cambia el calendario

También se aprobó la eliminación del Play-In, por lo que ya no habrá repechaje en la Liga MX debido a la saturación de calendarios.

El Apertura 2026 iniciará el 16 de julio, mientras que la Liguilla se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre, con posibles ajustes si clubes como Tigres o Toluca disputan la Copa Intercontinental.