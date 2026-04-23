Ligia Amadio conquista el podio de la OFCM en un viaje musical por el alma del romanticismo europeo.

Una de las directoras sudamericanas más destacadas de la escena sinfónica internacional , Ligia Amadio , asumOrquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) —agrupación dependiente de la Secretaría de Cultura capitalina— para presentar el programa Solistas OFCM , una velada quePreludio de Penélope de Gabriel Fauré; el Morceau de concert de Camille Saint-Saëns, con la actuación del cornista de la propia orquesta Obed Isaí Vázquez ; la Obertura de El holandés errante de Richard Wagner;Sinfonía núm. 2 de Aleksandr Scriabin. El público podrá disfrutar de estas funciones el sábado 25 y el domingo 26 de abril en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli .

En el marco de Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad , y un día antes de los conciertos, la maClase Magistral de Dirección de Orquesta el viernes 24 de abril, orientada a profesionales y estudiantes de nivel avanzado, con más de 40 participantes inscritos. Nacida en São Paulo, Brasil , **LiLigia Amadio es reconocida mundialmente por su exigencia artística, su magnetismo en el podio y la vital.Europa, Asia y América . En 1997 se convirtió en la primera mujer premiada en tres décadas.primera mujer premiada en tres décadas de historia del Concurso Internacional de Tokio ; al año siguiente obtuvo el primer lugar en el Concurso Internacional de Santiago de Chile . En 2001, la Asociación de Críticos de Arte de São Paulo laMejor Director del Año en Brasil. Su palmarés también incluye los premios Lyra a la Excelencia y Raíces , y en 2012.Mejor Director de Orquesta en su país, sumando además el **PremioPremio Carlos Gomes . En 2019 recibió el reconocimiento más alto de la diplomacia deOrden de Rio Branco en grado de oficial, por sus contribuciones artísticas en el exterior.Premio Alumni USP (Universidad de São Paulo) en la categoría de Contribuciones en Arte y Cultura.

Bajo su dirección se han producido once discos y cinco DVDs en“Música Brasileira no Tempo” , un recorrMinisterio de Educación brasileño.

Obed Isaí Vázquez , solSan Luis Potosí e inició su formación musical a los 7 años en el coro de los **NiñosNiños Cantores de ese estado. Su camino continuó en la Escuela Estatal de Iniciación Musical Julián Carrillo , donde una beca le abrió las puertas alOrquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM) durante cinco años y egresó conMención Honorífica de la Orquesta Escuela Carlos Chávez . Ha sido cornista de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y principal de la Orquesta de la Universidad Autónoma de Chihuahua . Desde 2017 forma parte de la OFCM y ha pisado los escenarios más emblemáticos del país, entre ellos el Palacio de Bellas Artes y la Sala Nezahualcóyotl . esprimer artista oficial de cornos de la prestigiosa firma estadounidense SE Shires Co.

Gabriel Fauré (1845-1924), mientras ejercía la dirección del Conservatorio de París , consagró sus veranos en Suiza —de 1907 a 1912— a la composición de Penélope , ópera inspirada en el mito homérico de La Odisea , con libreto del entonces joven René Fauchois (1882-1962). El drama lírico se estrenó el 4 de marzo de 1913 en la Ópera de Montecarlo y conquistó al público parisino semanas después en el Teatro de los Campos Elíseos , aunque su resonancia quedó eclipsada por el escandaloso debut de La consagración de la primavera.de Stravinski. De los tres actos que conforman la ópera, el Preludio ha logrado vida propia en el repertorio orquestal, si bien su programación en salas de conciertos sigue siendo relativamente infrecuente.

Camille Saint-Saëns (1835-1921) escribió el Morceau de concert en octubre de 1887 y lo dedicó a Henri Chaussier , inventor de una novedosa trompa de válvulas. La pieza fue concebida para reve

Richard Wagner (1813Tetis . Durante la agitada travesía, los relatos de los marineros sobre el legendario barco fantasma del holandés errante —junto con lecturas relacion2 de enero de 1843 en Dresde bajo su propia batuta, no sin dificultades escénicas. Con ajustes posteriores, la partitura seObertura , que evoca la furia del océano y la atmósfera.

Tras la tibia acogida que recibió su primera sinfonía, Aleksandr Scriabin (1872-1915) se negó a desaparecer y en 1901 culminó la Sinfonía no. 2 , obra estructurada en cinco movimientos organizados en tres partes, que se estrenó el 12 de enero de 1902 en San Petersburgo .

Una hora antes de cada función—el sábado a las 17:00 horas y el domingo a las 11:30 horas — el Vestíbulo de la sala acogerá un concierto de **Música de Cámara conMúsica de cámara con entrada libre , protagonizada por integrantes de la orquesta: Wilfredo Pérez, Leonelys Sánchez, David Viña y Mariana Andrade (violLilian Sifontes y Ángel Medina (violas); Luis Eduardo Vázquez y la invitada Cristina Arista (violonchelo), quienes interpretarán el Octeto en mi bemol mayor, op. 20 de Félix Mendelssohn.

Los conciertos se celebrarán el sábado 25 de abril a las 18:00 horas y el domingo 26 a las 12:30 horas en la **Sala SilvestreSala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli , ubicada en Periférico Sur 5141, colonia Isidro Fabela, Tlalpan . Los boletos se adquieren en taquilla; estudiantes,INAPAM y empleados del Gobierno de la Ciudad de México tienen acceso con el 50% de descuento .

En el programa Miradas a nuestro acervo , las presentaciones del fin de semana anteriorsábado 25 de abril a las 13:00 horas en Código Radioy el domingo 26 de abril a las 12:00 horas en Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio ( IMER ).