Liga MX: Estos son los campeones más recientes y el equipo con más títulos en la era de torneos cortos

Consulta el calendario, horarios y dónde ver EN VIVO la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de Liga MX. No te pierdas la Liguilla

La Liga MX vive momentos clave con los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, donde varios equipos llegan obligados a reaccionar tras los resultados de ida para mantenerse con vida rumbo al título.

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¿Cómo llegan los equipos?

El panorama más complicado lo tiene Chivas de Guadalajara, que cayó 3-1 ante Tigres UANL en la ida y ahora está obligado a ganar por dos goles en el Estadio Akron para avanzar, aprovechando su mejor posición en la tabla.

Por su parte, Cruz Azul fue el único equipo mejor posicionado que logró ganar como visitante, tras imponerse 3-2 al Atlas FC, lo que le permite regresar a casa con cierta tranquilidad.

El empate 3-3 entre Pumas UNAM y Club América dejó la serie abierta, aunque los universitarios mantienen ventaja por posición en la tabla, por lo que avanzarían con cualquier empate global.

En otro frente, Deportivo Toluca FC deberá remontar tras caer 1-0 ante CF Pachuca, lo que lo obliga a ganar por dos goles como visitante en el Estadio Hidalgo.

Fechas y horarios de los partidos de vuelta

Los encuentros se disputarán entre el 9 y 10 de mayo, comenzando con el Chivas vs Tigres (19:07 horas) y Cruz Azul vs Atlas (21:15 horas) el sábado, mientras que el domingo se jugarán Pachuca vs Toluca (17:00 horas) y Pumas vs América (19:15 horas).

Dónde ver los partidos en vivo

La transmisión estará disponible en distintas plataformas: Amazon Prime Video para el Chivas vs Tigres; TUDN, ViX+ y Canal 5 para Cruz Azul vs Atlas y Pumas vs América; y FOX y FOX One para el Pachuca vs Toluca.

Con escenarios tan cerrados, la Liguilla promete emociones al máximo, donde cada gol será determinante y solo cuatro equipos lograrán avanzar a las semifinales del Clausura 2026.