Liguilla Liga MX: América vs Pumas en el primer round y Toluca obligado a vencer a Pachuca

América y Pumas protagonizan el Clásico Capitalino en la Liguilla, mientras Toluca busca ventaja ante un peligroso Pachuca en la ida

La ida de los cuartos de final de la Liguilla continúan este domingo, con el primer episodio del Clásico Capitalino con América de local ante Pumas, además del Toluca que recibe a Pachuca.

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El primer round del Clásico; un hervidero en el Banorte

Las Águilas entraron de panzazo a esta Liguilla en la octava posición, en tanto que Universidad Nacional lo hizo en el primer lugar como líder de la competencia.

Pero eso ya quedó completamente atrás y mucho más si de trata de un Clásico en busca de las semifinales, por lo que sin duda será una serie de alarido entre dos instituciones que no se pueden ver ni en pintura.

En este juego de ida, que se jugará en el Estadio Banorte, América es el obligado a sacar algo en casa, principalmente porque no tienen de su lado la posición de la tabla y sí o sí tienen que ganar el global para avanzar.

Además, porque de por sí ya es difícil visitar a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario bajo cualquier circunstancia, pero ahora lo será muchísimo más ya que en la vuelta se miden al equipo que ganó la cima de la tabla, con toda su gente a favor, más una atmósfera muy hostil al ser una serie ante el rival más odiado.

Esta será la primera Liguilla de Efraín Juárez con Pumas y una más para André Jardine con América; vaya que el brasileño sabe cómo jugar estas instancias y para muestra el Tricampeonato de Liga MX.

Pero Efraín tiene lo suyo y aunque sabe que el global juega a favor de su equipo, seguro que los del Pedregal saldrán con todo en busca de pulverizar a los de Coapa, siendo fieles a lo que han mostrado en este torneo. Se viene una serie inolvidable.

América ya no tiene a Israel Reyes en defensa, mientras que Pumas a Memo Martínez, ya que ambos fueron convocados al Mundial con la Selección Mexicana; las Águilas tienen fracturado a Raúl Zúñiga, mientras que los del Pedregal a Alan Medina, así que los dos equipos tienen bajas importantes.

Toluca recibe a un Pachuca súper peligroso

La otra serie es la que inicia en el Nemesio Diez de Toluca entre los Diablos Rojos y Pachuca, en la que el Bicampeón tiene que conseguir un buen resultado en casa.

Porque esta llave se cerrará en Hidalgo con los Tuzos de locales la próxima semana y el conjunto de la Bella Airosa tiene el global de su lado, así que los choriceros, si quieren soñar con un tricampeonato, tienen que establecer condiciones desde el primer juego.

La escuadra mexiquense ya no tiene en sus filas a Jesús Gallardo y Alexis Vega, ya que ambos fueron convocados al Tricolor, por lo que Antonio Mohamed tiene que encontrar a sus reemplazos.

Del lado de los Tuzos, el técnico Esteban Solari no contará con Salomón Rondón por suspensión.