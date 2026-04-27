Liguilla Liga MX: Fechas y horarios oficiales de los cuartos de final del Clausura 2026

Después de 17 jornadas, quedaron definidos los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, con una Liguilla que reunió a equipos históricos y contendientes de alto nivel.

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En la fase final estuvieron presentes los cuatro llamados “grandes”, además del vigente bicampeón que buscaba el tricampeonato, los siempre protagonistas Tigres y un par de clubes que sorprendieron con su rendimiento.

Esta edición se jugó como una Liguilla atípica, al ser la antesala de la Copa Mundial de 2026, lo que provocó ajustes en el calendario y en la disponibilidad de algunos jugadores. Además, se confirmó la eliminación del Play-In, por lo que el torneo se disputó únicamente entre los ocho mejores equipos de la fase regular.

En medio del análisis previo, surgieron opiniones que colocaron al América por debajo de otros contendientes, asegurando que no era el rival a vencer, pese a su historia y jerarquía. Esto generó debate entre aficionados y especialistas sobre su verdadero nivel rumbo a la Liguilla.

Pumas vs América acaparó los reflectores

Uno de los enfrentamientos que más llamó la atención fue el Pumas vs América, debido a la gran rivalidad entre ambos clubes. Este Clásico Capitalino se perfiló como una de las series más intensas de los Cuartos de Final.

Chivas vs Tigres también generó expectativa

Otro duelo atractivo fue el de Chivas contra Tigres, dos equipos que ya se habían enfrentado recientemente en una final. Este cruce despertó interés no solo por su historial, sino por el nivel competitivo de ambas plantillas.

La serie también pudo haber marcado un momento especial, ya que se consideró que podría ser la última Liguilla de André-Pierre Gignac, uno de los jugadores más emblemáticos de Tigres, lo que añadió un ingrediente emocional a la eliminatoria.

Así queda la Liguilla del Clausura 2026

Pumas vs América

Chivas vs Tigres

Cruz Azul vs Atlas

Pachuca vs Toluca

Fechas y horarios de los cuartos de final

La Liguilla del Clausura 2026 empieza el sábado 2 de mayo con los partidos de ida de los cuartos de final. Esta ronda se jugará en dos fines de semana consecutivos, por lo que no habrá partidos miércoles ni jueves en esta etapa.

PARTIDOS DE IDA

SÁBADO 2 DE MAYO

Tigres vs Guadalajara

Estadio Universitario — 19:00 hrs

Estadio Universitario — 19:00 hrs Atlas vs Cruz Azul

Estadio Jalisco — 21:15 hrs

DOMINGO 3 DE MAYO

América vs Pumas

Estadio Banorte — 17:00 hrs

Estadio Banorte — 17:00 hrs Toluca vs Pachuca

Estadio Nemesio Díez — 19:15 hrs

PARTIDOS DE VUELTA

SÁBADO 9 DE MAYO

Guadalajara vs Tigres

Estadio Akron — 19:07 hrs

Estadio Akron — 19:07 hrs Cruz Azul vs Atlas

Estadio Banorte — 21:15 hrs

DOMINGO 10 DE MAYO