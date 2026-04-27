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Liguilla Liga MX: Fechas y horarios oficiales de los cuartos de final del Clausura 2026

Quedaron definidos los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX: conoce fechas, horarios y cómo se jugará la Liguilla

Liguilla Liga MX 2026: Fechas y horarios oficiales de los cuartos de final del Clausura
Liguilla Liga MX 2026: Fechas y horarios oficiales de los cuartos de final del Clausura

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Después de 17 jornadas, quedaron definidos los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, con una Liguilla que reunió a equipos históricos y contendientes de alto nivel.

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En la fase final estuvieron presentes los cuatro llamados “grandes”, además del vigente bicampeón que buscaba el tricampeonato, los siempre protagonistas Tigres y un par de clubes que sorprendieron con su rendimiento.

Esta edición se jugó como una Liguilla atípica, al ser la antesala de la Copa Mundial de 2026, lo que provocó ajustes en el calendario y en la disponibilidad de algunos jugadores. Además, se confirmó la eliminación del Play-In, por lo que el torneo se disputó únicamente entre los ocho mejores equipos de la fase regular.

En medio del análisis previo, surgieron opiniones que colocaron al América por debajo de otros contendientes, asegurando que no era el rival a vencer, pese a su historia y jerarquía. Esto generó debate entre aficionados y especialistas sobre su verdadero nivel rumbo a la Liguilla.

Pumas vs América acaparó los reflectores

Uno de los enfrentamientos que más llamó la atención fue el Pumas vs América, debido a la gran rivalidad entre ambos clubes. Este Clásico Capitalino se perfiló como una de las series más intensas de los Cuartos de Final.

Chivas vs Tigres también generó expectativa

Otro duelo atractivo fue el de Chivas contra Tigres, dos equipos que ya se habían enfrentado recientemente en una final. Este cruce despertó interés no solo por su historial, sino por el nivel competitivo de ambas plantillas.

La serie también pudo haber marcado un momento especial, ya que se consideró que podría ser la última Liguilla de André-Pierre Gignac, uno de los jugadores más emblemáticos de Tigres, lo que añadió un ingrediente emocional a la eliminatoria.

Así queda la Liguilla del Clausura 2026

  • Pumas vs América
  • Chivas vs Tigres
  • Cruz Azul vs Atlas
  • Pachuca vs Toluca

Fechas y horarios de los cuartos de final

La Liguilla del Clausura 2026 empieza el sábado 2 de mayo con los partidos de ida de los cuartos de final. Esta ronda se jugará en dos fines de semana consecutivos, por lo que no habrá partidos miércoles ni jueves en esta etapa.

PARTIDOS DE IDA

SÁBADO 2 DE MAYO

  • Tigres vs Guadalajara
    Estadio Universitario — 19:00 hrs
  • Atlas vs Cruz Azul
    Estadio Jalisco — 21:15 hrs

DOMINGO 3 DE MAYO

  • América vs Pumas
    Estadio Banorte — 17:00 hrs
  • Toluca vs Pachuca
    Estadio Nemesio Díez — 19:15 hrs

PARTIDOS DE VUELTA

SÁBADO 9 DE MAYO

  • Guadalajara vs Tigres
    Estadio Akron — 19:07 hrs
  • Cruz Azul vs Atlas
    Estadio Banorte — 21:15 hrs

DOMINGO 10 DE MAYO

  • Pachuca vs Toluca
    Estadio Hidalgo — 17:00 hrs
  • Pumas UNAM vs América
    Estadio Olímpico Universitario — 19:15 hrs

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