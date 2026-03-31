Limpieza de mina San Fe centra rescate de tres trabajadores atrapados

El Puesto de Comando Unificado informó que las brigadas han laborado 136 horas ininterrumpidas para avanzar hacia la zona donde podrían encontrarse Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Veltrán, atrapados desde el 25 de marzo

La limpieza del agua acumulada en el nivel más bajo de la mina San Fe, en Sinaloa, concentra las labores de rescate de los tres mineros atrapados desde el accidente del 25 de marzo. Los trabajadores son Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Veltrán.

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De acuerdo con el reporte, las brigadas trabajan en la extracción del agua con una motobomba, para despejar el tramo inundado y avanzar hacia una zona donde podrían encontrarse con vida.

El Puesto de Comando Unificado señaló que las células de rescate han completado 136 horas de trabajo continuo, con operaciones las 24 horas del día, y han recorrido 2.2 kilómetros de galerías.

La mina alcanza una profundidad de 300 metros, por lo que las maniobras avanzan de forma gradual y cuidadosa mientras se retira el agua.

La titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, permanece en el sitio y mantiene información directa a las familias sobre los avances del rescate.

El Puesto de Comando también confirmó que José Alejandro Cástulo Colín, el primer minero rescatado, ya está en su domicilio y en condiciones óptimas de salud.

En las labores participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Protección Civil, Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Sinaloa, quienes reiteraron su compromiso de localizar a los tres mineros.