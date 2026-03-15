La estación dejará de operar a partir del martes 17 de marzo hasta nuevo aviso y se ofrecerá servicio de transporte a través de la RTP

La estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro permanecerá cerrada a partir del martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso, debido a los trabajos de rehabilitación que se realizan en esta línea con miras al Mundial de Futbol de 2026, por lo que el tramo comprendido entre Xola y Pino Suárez será cubierto con el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

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El organismo a cargo de Adrián Rubalcava Suárez explicó que de lunes a viernes estas estaciones cerrarán a partir de las 22:00 horas; los sábados la medida se aplicará desde las 20:00 horas, mientras que los domingos permanecerán cerradas durante todo el horario de servicio.

En estas tres situaciones y con los horarios respectivos, la Línea 2 funcionará en dos circuitos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez.

Informó que durante todo el horario de servicio los trenes no realizarán maniobras de ascenso ni descenso de pasajeros en esa estación, por lo que pidió a los usuarios considerar esta medida al planear sus traslados.

Precisó que el cierre forma parte de las obras de mantenimiento y modernización que se desarrollan en la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos y que, a pesar de esta medida, el resto de las 23 estaciones de la línea continuará operando bajo los horarios especiales que actualmente se aplican por las labores de rehabilitación.

El Sistema de Transporte Colectivo, Metro indicó que de manera paralela, seguirán los cierres nocturnos y parciales de las estaciones Chabacano y Viaducto.