Llaman diputados a extremar seguridad por vacaciones de Semana Santa

Sesión ordinaria en la Cámara de Diputados. | Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

Piden reforzar acciones en zonas de alta afluencia en la Ciudad de México, como el Metro, plazas comerciales y accesos carreteros

Ante la temporada de vacaciones de Semana Santa, diputados demandaron reforzar la seguridad para paseantes y visitantes en la Ciudad de México, especialmente en puntos como el Centro Histórico, terminales de autobuses, estaciones del Metro, zonas comerciales, parques y accesos carreteros, considerados focos de alta concentración.

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La diputada Magdalena Núñez Monreal señaló que no se puede permitir que la falta de seguridad afecte la experiencia ni la confianza de quienes visitan o transitan por la capital.

La legisladora destacó que durante este periodo la ciudad recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros, además de una alta afluencia de paseantes locales, lo que representa un reto en seguridad pública, movilidad y protección civil.

“Es fundamental garantizar que familias, turistas y ciudadanos disfruten con tranquilidad, sin riesgos a su integridad o patrimonio”, subrayó.

Por ello, Núñez Monreal hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para fortalecer operativos de vigilancia en puntos estratégicos y prevenir delitos como robos, fraudes, abusos a turistas y accidentes viales.

“No podemos permitir que la falta de seguridad afecte la experiencia ni la confianza”, reiteró.

La diputada también exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas, como evitar portar grandes cantidades de efectivo, cuidar pertenencias y respetar normas de tránsito.

La comisionada del Partido del Trabajo en la CDMX insistió en que la seguridad es una responsabilidad compartida, por lo que pidió fortalecer la cultura de la prevención y la colaboración entre sociedad y gobierno.

“El objetivo es que esta Semana Santa sea un periodo de descanso y convivencia familiar, no de riesgos. La seguridad debe ser prioridad”, concluyó.