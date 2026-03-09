Llaman diputados locales a reforzar acciones contra farderos

Ante el incremento en este tipo de delitos en los últimos meses llaman a Policía Bancaria a aplicar protocolos de actuación

Ante el aumento en los robos en plazas y centros comerciales, diputados locales demandaron a la Policía Bancaria mantener activos los protocolos de persecución al delito ante actuación de delincuentes en áreas comunes.

La diputada Laura Álvarez Soto explicó que el esquema conocido como “farderos” es un método delincuencial que ha tenido un impacto considerable en los últimos meses, como lo han denunciado organizaciones de comerciantes en la capital del país.

Ante esta situación, la legisladora del PAN llamó a reforzar la seguridad en las plazas comerciales y supermercados de la capital, con objeto de ahuyentar a las pequeñas células que se dedican al robo hormiga y generan pérdidas económicas.

“Desde luego que nos unimos al llamado de la IP, al llamado de los empresarios que les está dañando este flagelo también conocido como farderos, un esquema delincuencial que ha tenido un impacto considerable en los últimos meses”, puntualizó.

Explicó que, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, este método de robo de mercancía ha arrojado pérdidas económicas que equivalen entre 6 y 8 por ciento en la Ciudad de México.

“Sumándole al tema de las extorsiones, las intimidaciones a empresarios, el terrorismo fiscal que impone Hacienda y al mismo tiempo, la desconfianza de la ciudadanía hacia la policía local por episodios de complicidad”, precisó.

La panista detalló que información oficial revela que son alrededor de 135 robos por semana a tiendas y plazas comerciales, lo que la fiscalía detuvo y regresaron durante el año pasado.

“Por eso las grandes empresas transnacionales no quieren venir a México a invertir, por eso los negocios están cerrando y mudándose al extranjero donde les dan seguridad, una seguridad que el gobierno de Morena en la CDMX no ofrece”, precisó.

La panista invitó a los empresarios a denunciar y dar seguimiento a los casos donde han sido víctimas, y no dejar de invertir en la Ciudad de México, ya que son ellos quienes generan 7 de cada 10 empleos formales en la capital, un tema en donde también el Gobierno se ha visto rebasado.

Como ha pasado en otras entidades de la capital, Laura Álvarez instó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a mantener acercamientos con los empresarios y brindar auxilio con elementos de la Policía Bancaria.

No obstante, trabajadores de grandes cadenas comerciales denuncian que son ellos a quienes les encargan las tareas de seguridad al interior de los establecimientos, sin tener capacitación suficiente, y además son los trabajadores y no los empresarios los que cargan con las pérdidas, pues las mermas se las descuentan de sus bonos.