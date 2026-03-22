Llega Semana Santa y hay que disfrutarla sin preocupaciones: Banamex

Planea las vacaciones, usa una logística inteligente para ahorrar, así como la tarjeta de crédito

La Semana Santa es uno de los periodos vacacionales más esperados en México y está a dos semanas de que inicie en este año.

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Así, se presenta una oportunidad para descansar, viajar y compartir con nuestros seres queridos, pero también es una temporada de alta demanda, lo que suele traducirse en el incremento de precios en transporte, hospedaje y actividades. Por ello, Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Banamex, considera necesario planear con anticipación, lo que no sólo reduce costos, también evita estrés financiero.

De ahí que comparte una guía práctica con 7 consejos financieros, que te ayudarán a disfrutar de tus vacaciones sin comprometer tu estabilidad económica.

Así, primero define tu presupuesto, por lo que antes de planear cualquier actividad, establece cuánto puedes gastar sin afectar tus compromisos financieros (renta, servicios, colegiaturas o deudas). Tener un límite claro te permitirá tomar mejores decisiones.

Luego, considera todos los gastos, como transporte, hospedaje, comidas, entradas a atracciones y actividades, y no dejes de contemplar un fondo para imprevistos; asegúrate de contar con seguros vigentes.

Como tercer consejo, establece un gasto diario, dividiendo el monto total entre los días del viaje. “Esto te permitirá establecer un límite diario realista y evitar gastos excesivos”.

Optimiza tu logística de viaje, esto es que, si viajas en coche, revisa niveles y llantas antes de salir. Si vuelas, llega con anticipación para evitar contratiempos. Una buena logística también es ahorrar, dice Ordaz.

También, reserva con anticipación y compara precios, por lo que planear con tiempo te permite acceder a mejores tarifas. Utiliza páginas de compras en línea, revisa políticas de cancelación y evita compras de último minuto.

Si piensas utilizar la tarjeta de crédito, hazlo de manera estratégica, ya que puede ser útil si se usa con responsabilidad. “Evita generar deudas innecesarias y prioriza pagos totales para no acumular intereses”.

Y por último, evita los “gastos hormiga”, que son las pequeñas compras como snacks, bebidas o souvenirs y pueden afectar tu presupuesto. “Llevar tus propios refrigerios puede ayudarte a ahorrar significativamente”.

Con lo anterior, señala el directivo de Grupo Financiero Banamex, “el valor de las vacaciones no se mide en cuanto gastaste, sino en las memorias que creas”.