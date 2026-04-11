La lluvia de estrellas Líridas iluminará el cielo en abril 2026. Conoce cuándo verla, cómo observarla y los mejores consejos para disfrutarla

Si eres de los que anotan eventos astronómicos y luego se te pasan, este es el momento de hacer una excepción. La Lluvia de Estrellas Líridas regresará en abril de 2026 y promete un espectáculo visible a simple vista, ideal para quienes disfrutan mirar el cielo nocturno.

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Las Líridas son una lluvia de meteoros que ocurre cada año en abril, cuando la Tierra atraviesa restos del cometa Thatcher. Este fenómeno permite observar estrellas fugaces cruzando el cielo nocturno, especialmente durante su punto máximo de actividad.

Fechas clave para observarlas

La actividad de las Líridas en 2026 se dará entre el 14 y el 30 de abril, pero el mejor momento será la noche del 22 y la madrugada del 23 de abril, cuando se espera la mayor cantidad de meteoros visibles.

No se necesita telescopio ni instrumentos especiales para disfrutarlo. Basta con un lugar oscuro, paciencia y cielos despejados para poder apreciar este fenómeno astronómico que ha fascinado a la humanidad durante siglos.

Un evento con historia milenaria

Las Líridas no son nuevas: existen registros de este fenómeno desde el año 687 a. C. en China, donde ya se describían luces cayendo del cielo. Es decir, es un espectáculo que la humanidad ha observado por más de dos mil años.

De dónde vienen las Líridas

El nombre proviene de la constelación de Lyra, desde donde parecen originarse los meteoros. Cerca de esta zona se encuentra la estrella Vega, una de las más brillantes del cielo, que sirve como referencia para ubicar el fenómeno.

En condiciones normales, se pueden observar entre 10 y 20 meteoros por hora, aunque en algunos años la actividad ha aumentado hasta 90 meteoros por hora, incluyendo las espectaculares “bolas de fuego” que iluminan el cielo por segundos.

Consejos para disfrutar el mejor espectáculo

Para verlas mejor, se recomienda alejarse de la contaminación lumínica de la ciudad, observar desde las 22:00 horas del 22 de abril hasta la madrugada, y mirar hacia el cielo sin ayuda de telescopio, solo dejando que la vista se adapte a la oscuridad.