El panorama meteorológico en México para las próximas semanas de abril y mayo de 2026 se perfila con fuertes contrastes climáticos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). LEE ADEMÁS: Liga MX: ¿Qué equipo es el más afectado por la baja de sus seleccionados rumbo al Mundial? El país transita del final de la

El panorama meteorológico en México para las próximas semanas de abril y mayo de 2026 se perfila con fuertes contrastes climáticos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

LEE ADEMÁS: Liga MX: ¿Qué equipo es el más afectado por la baja de sus seleccionados rumbo al Mundial?

El país transita del final de la temporada frío-seca hacia el inicio de la temporada cálido-húmeda, lo que marcará cambios importantes en temperatura y lluvias.

Calor extremo en varias regiones del país

Durante el cierre de abril se espera un ambiente predominantemente caluroso, con temperaturas que podrían superar los 40°C en estados del Pacífico y el sur del país. Sin embargo, también se prevén lluvias puntuales fuertes en el centro y oriente, generando un escenario climático muy variable.

Gracias a un ciclo de lluvias favorable desde 2024, la sequía en México se ha reducido a solo 4.3% del territorio, su nivel más bajo desde 2013. Este avance representa una mejora significativa en las condiciones hídricas del país tras varios años críticos.

Pocos municipios afectados por sequía

Actualmente, únicamente 72 municipios presentan algún grado de sequía, principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La sequía moderada abarca apenas el 2.4% del territorio nacional, con afectaciones aisladas en otros estados del país.

Los niveles más severos de sequía son muy limitados: la categoría Severa ocupa 1.2% del territorio, la Extrema 0.6% y la Extraordinaria apenas 0.1%, concentrándose principalmente en la zona fronteriza entre Chihuahua, Coahuila y Texas.

Pronóstico favorable para las lluvias 2026

Las previsiones indican que gran parte del país continuará fuera de riesgo por sequía. Se espera que el inicio del ciclo de lluvias 2026 sea más intenso que el promedio histórico, lo que ayudaría a mantener la recuperación hídrica en varias regiones.

Mayo con lluvias intensas y cambios térmicos

Para mayo se anticipa la llegada de entre 3 y 5 frentes fríos finales, los cuales provocarán tormentas, granizadas y fuertes vientos en distintas regiones del país.

Aunque el calor seguirá presente en algunos periodos, estos sistemas ayudarán a regular las temperaturas a nivel nacional y darán paso a la temporada formal de lluvias.