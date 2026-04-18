¡Lo confiesa todo! Así fue como Juan “N” privó de la vida a Edith Guadalupe

Autoridades de la CDMX detuvieron a un hombre de 24 años señalado como presunto feminicida de Edith Guadalupe.

El caso del feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años, dio un giro clave luego de que autoridades de la Ciudad de México identificaran y detuvieran a un presunto responsable, quien ya habría confesado su participación en el crimen.

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De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto fue asegurado por elementos de investigación y trasladado ante la Fiscalía capitalina, donde se inició el proceso legal correspondiente.

¿Quién es el presunto responsable?

El detenido fue identificado como Juan Morales, de 24 años, quien se desempeñaba como vigilante del inmueble donde fue localizado el cuerpo de la joven.

Según información preliminar, el hombre habría admitido su responsabilidad ante las autoridades tras ser capturado por agentes de la Policía de Investigación.

“La mató, desconectó las cámaras del edificio, lavó con cloro, la escondió junto a la basura esperando q se la llevaran trabajadores de limpia… Juan Morales confesó a detalle el asesinato de Edith”, señala el periodista C4 Jimenez.

De acuerdo con la confesión inicial, el presunto agresor habría intentado ocultar el delito tras cometerlo. Entre las acciones que se investigan destacan:

Manipulación de cámaras de seguridad del edificio

Limpieza del lugar con sustancias químicas

Ocultamiento del cuerpo en una zona del inmueble

Las autoridades continúan integrando pruebas periciales para esclarecer completamente lo ocurrido.

INFELIZ:

La mató, desconectó las cámaras del edificio, lavó con cloro, la escondió junto a la basura esperando q se la llevaran trabajadores de limpia…

Juan Morales confesó a detalle el asesinato de Edith.

Dijo q regresó a trabajar como si nada.@FiscaliaCDMX ya lo tiene así. pic.twitter.com/TkQu0RZED5 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 18, 2026

Tras su detención, el imputado fue presentado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se le informaron sus derechos conforme a la ley.

Se espera que en las próximas horas sea trasladado a un centro penitenciario mientras se define su situación jurídica.

El caso se mantiene bajo el protocolo de feminicidio, y las autoridades no descartan nuevas líneas de investigación, incluyendo posibles omisiones o responsabilidades adicionales.

El objetivo, señalaron, es garantizar justicia para la víctima y sancionar a todos los involucrados conforme a derecho.