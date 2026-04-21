América busca su pase a la Liguilla del Clausura 2026. Conoce los puntos, combinaciones y escenarios que necesita para clasificar

Lo que parecía una misión complicada al inicio del torneo, hoy se ha convertido en un escenario bastante probable para el Club América.

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A pesar de que el equipo no ha logrado convencer del todo con su funcionamiento, los resultados lo mantienen con amplias posibilidades de clasificar a la liguilla del Clausura 2026.

Si bien las Águilas tienen el destino en sus manos, aún existe un margen de error. Sin embargo, solo un cierre desastroso podría dejarlos fuera de la fase final, lo que habla de la posición relativamente cómoda que han conseguido en la recta final del campeonato.

¿Cómo marcha el América en el Clausura 2025?

Con 22 puntos y ubicados en la sexta posición, el Club América depende de sí mismo para asegurar su lugar en la liguilla. Esto significa que mantener su rendimiento en los dos partidos restantes será clave para no complicarse.

¿Qué necesita el América para avanzar a liguilla?

Aunque solo quedan 6 puntos por disputarse, la pelea por los últimos boletos a la liguilla sigue abierta. Son varios los equipos involucrados en la lucha por los lugares 6, 7 y 8, lo que genera diversos escenarios y combinaciones en la tabla.

El panorama más claro para el América es simple: ganar sus dos partidos restantes ante León y Atlas. De conseguirlo, el equipo asegurará automáticamente su lugar en la sexta posición, sin depender de otros resultados.

Si las Águilas logran sumar 4 puntos de 6 posibles, también tendrán su clasificación garantizada. Incluso con 3 puntos, las probabilidades siguen siendo altas, aunque dependerían de factores como la diferencia de goles frente a rivales como Atlas, León y lo que haga Tigres.

El verdadero problema aparece si el Club América no gana ninguno de sus partidos. Con 24 puntos, aún tendría opciones, pero dependería de que equipos como Tigres, León o Tijuana no sumen de más. Con solo 1 punto, el panorama sería prácticamente fatal, ya que podría ser superado por varios rivales directos.

Evitar el desastre

En caso de perder ambos encuentros, América quedaría casi eliminado, necesitando una combinación muy específica de resultados.

En términos generales, al equipo le basta con no perder sus dos partidos restantes para asegurar su lugar en la liguilla, lo que confirma que su clasificación está, en gran medida, en sus propias manos.