De acuerdo con la FGJCDMX y la Comisión de Búsqueda, también se localizaron vasijas y materiales de interés arqueológico, los cuales serán analizados por especialistas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informaron que los trabajos de búsqueda realizados en el Lago de Chalco han permitido localizar 317 elementos óseos que, de acuerdo con los primeros análisis, podrían corresponder al menos a tres personas.

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El hallazgo ocurrió durante la Jornada de Búsqueda por Patrones que ambas instituciones desarrollan en el polígono del antiguo Lago de Chalco, en los límites de la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco. Hasta ahora, las brigadas han recorrido 168 mil 550 metros cuadrados, de los cuales 41 mil 219 corresponden a superficie terrestre y 127 mil 331 a la parte lacustre.

Los restos localizados, precisaron, fueron trasladados por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía capitalina, donde serán sometidos a estudios especializados para determinar su origen, temporalidad y una posible correspondencia con personas reportadas como desaparecidas a partir de los registros institucionales.

Además de los elementos óseos, indicaron que durante los recorridos fueron encontradas vasijas y otros materiales asociados de interés arqueológico. Las autoridades señalaron que estos objetos también serán sometidos a revisión técnica para determinar su procedencia y relevancia.

La búsqueda se ha realizado con uno de los despliegues institucionales más amplios en esa zona. En total participan 415 servidores públicos, acompañados por 22 familias buscadoras, así como 78 personas solidarias.

En el operativo intervienen corporaciones federales como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. También participan la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, personal de la alcaldía Tláhuac y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellas la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, el Heroico Cuerpo de Bomberos y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

La Fiscalía capitalina y la Comisión de Búsqueda recordaron que estas jornadas forman parte de los 30 compromisos de la estrategia de la Ciudad de México para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, la cual prioriza la búsqueda en campo, el trabajo territorial y la participación de las familias para ampliar el alcance de las investigaciones y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.