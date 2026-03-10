Localizan a las tres víctimas tras colapso en la colonia Tránsito

Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que concluyeron las labores de búsqueda y rescate tras el colapso de un edificio en proceso de demolición en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que fueran localizados los tres trabajadores que habían quedado atrapados dentro del inmueble, por lo que se dio por terminada la emergencia iniciada tras el derrumbe.

El predio, ubicado en avenida San Antonio Abad número 124, esquina con la calle Alfredo Chavero, quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, y la demolición del inmueble fue suspendida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mientras se realizan las indagatorias.

En entrevista, Urzúa Venegas explicó que la emergencia comenzó con el colapso del inmueble mientras se realizaban trabajos de demolición y tres trabajadores quedaron dentro de la estructura.

“Esta emergencia se inicia con el colapso de este edificio y con tres trabajadores que quedaron dentro de este edificio; desafortunadamente los tres han sido rescatados sin vida”, señaló.

La secretaria de Protección Civil indicó que los cuerpos fueron entregados al Ministerio Público para las diligencias correspondientes y trasladados por la autoridad ministerial.

“Los tres han sido ya llevados por el Ministerio Público y los cuerpos se encuentran en Cuauhtémoc II”, precisó.

También informó que se brinda atención a las familias de las víctimas mediante la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México como parte de la política institucional de apoyo a personas afectadas por este tipo de hechos, al tiempo que señaló que la empresa DeMet, encargada de los trabajos de demolición, cuenta con un seguro que deberá cubrir los gastos derivados del accidente, incluidos los traslados y los servicios funerarios, conforme a lo establecido en la ley.

La secretaria señaló que, una vez concluidas las labores de rescate, comenzó la desactivación del operativo instalado en la zona.

“En este momento vamos a empezar a desactivar todo y ya esto queda a resguardo y a investigación de la Fiscalía”, indicó.