Localizan en ruta a Cuba los dos veleros buscados por México

La Guardia Costera de Estados Unidos reportó que ambas embarcaciones transitaron con seguridad hasta la isla, mientras la Marina mexicana mantenía activo su operativo.

Autoridades de Estados Unidos informaron que los dos veleros reportados como desaparecidos en la ruta marítima entre México y Cuba lograron completar su trayecto con seguridad, luego de varias horas sin comunicación que activaron un operativo de búsqueda encabezado por la Secretaría de Marina en el Caribe mexicano.

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La Guardia Costera de Estados Unidos indicó que a las 10:36 horas de este viernes recibió un informe que confirmaba que ambas embarcaciones transitaron sin incidentes hasta territorio cubano, aunque aclaró que no participó en las labores de localización, ya que la búsqueda quedó bajo responsabilidad de autoridades mexicanas.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la Secretaría de Marina mantenía activo el operativo para ubicar a dos embarcaciones pequeñas vinculadas al traslado de ayuda humanitaria, luego de que un buque de la Armada perdió contacto con ellas tras haberlas acompañado parcialmente en su ruta hacia La Habana.

Información oficial señaló que las embarcaciones habían salido de Isla Mujeres con destino a Cuba y que debían arribar entre el 24 y el 25 de marzo, sin que existiera confirmación de llegada en el tiempo previsto, lo que derivó en la activación del componente de búsqueda y rescate del Plan Marina.

El reporte también estableció que en al menos una de las embarcaciones viajaban nueve personas de distintas nacionalidades, dato que elevó el nivel de atención del operativo, mientras las autoridades mantenían vigilancia sobre la ruta marítima utilizada para el traslado de ayuda humanitaria.

La desaparición temporal de contacto ocurrió en paralelo al envío de un nuevo cargamento oficial de ayuda humanitaria a Cuba por parte del Gobierno de México, lo que colocó el incidente dentro de una operación marítima más amplia que incluyó buques de la Armada y embarcaciones civiles.

El cruce de información entre ambos países generó una diferencia temporal en los reportes, debido a que mientras México mantenía la búsqueda activa, Estados Unidos informó posteriormente que las embarcaciones habían completado su trayecto sin contratiempos, lo que modificó el sentido de la alerta.