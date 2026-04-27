Localizan sin vida a minero tras derrumbe en mina de Sinaloa

El minero Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años y originario de Zimapán, Hidalgo, fue localizado sin vida a las 2:15 horas del Pacífico (3:15 horas del centro) en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, tras 33 días de operaciones ininterrumpidas derivadas del accidente ocurrido el 25 de marzo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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El Comando Unificado que encabeza las labores de búsqueda detalló que el hallazgo se dio luego de 783 horas continuas de trabajo en el yacimiento siniestrado. Tras la localización, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar los protocolos correspondientes.

En el lugar, los equipos especializados permanecen a la espera de los peritos estatales, quienes llevarán a cabo el proceso de recuperación conforme a los procedimientos técnico-jurídicos establecidos.

Las labores de búsqueda fueron realizadas con la participación de 389 elementos de distintas instituciones, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad, así como autoridades del gobierno de Sinaloa.

Tras el hallazgo del último minero, el Gobierno de México y autoridades locales informaron que se mantiene el acompañamiento y apoyo a la familia de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz. Estas acciones son supervisadas por la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.