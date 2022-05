López Obrador reconoce que la economía de México “apenas se está reponiendo”

Ciudad de México, 25 may (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este miércoles que la economía nacional “apenas se está reponiendo” tras la pandemia de covid-19, después de divulgarse el dato definitivo de crecimiento del primer trimestre.

“En el caso de crecimiento, apenas nos estamos reponiendo de cómo estábamos antes de la pandemia y yo espero que sí se siga creciendo. No descarto que en el tiempo que nos quede el crecimiento sea mayor”, expresó el mandatario en su conferencia diaria en el Palacio Nacional.

Momentos antes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) divulgó que el producto interno bruto (PIB) de México creció un 1 % trimestral entre enero y marzo de 2022, además de avanzar un 1,8 % anual, según cifras definitivas.

Pero México es de los pocos países de Latinoamérica que no han su recuperado su nivel económico previo a la pandemia después de un desplome histórico de 8,2 % del PIB en 2020 y un repunte de apenas 4,8 % en 2021.

“Crecimiento no significa bienestar, no es sinónimo de bienestar. No significa desarrollo, entonces con lo que nos falta vamos a buscar mejorar más todavía a la gente de abajo, de las bases”, argumentó el presidente.

Para este año, la Secretaría de Hacienda estima que el PIB del país crecerá un 3,4 %, aunque el sector privado calcula un crecimiento de 2 % o menos.

El presidente destacó indicadores económicos como la inversión extranjera directa (IED), que representó 19.427,5 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, un aumento de 63,7 % más que en el mismo periodo de 2021.

El mandatario manifestó que la cifra es “histórica” a pesar de que obedece a operaciones extraordinarias como la fusión de Televisa con Univision y la reestructura de la aerolínea Aeroméxico.

“Este año va a ser el año de mayor inversión extranjera en la historia de México”, auguró López Obrador.

También presumió de una subida anual de 3,8 % de los ingresos tributarios en los primeros tres meses de 2022 hasta los 1,7 billones de pesos (unos 85.000 millones de dólares).

Asimismo, argumentó que la inflación, de 7,58 % anual en la primera quincena de mayo, está por debajo de la tasa general de Rusia, Brasil, España, Chile, Colombia y Estados Unidos.

Además, resaltó que el tipo de cambio promedia estos días menos de 20 pesos mexicanos por dólar, después de estar en cerca de 20,5 pesos por billete estadounidense al inicio del sexenio, en diciembre de 2018.

“Desde que estamos en el Gobierno el peso se ha fortalecido, se ha apreciado, es de las monedas más fuertes del mundo y por eso lo de inversión extranjera. México es de los pocos países, selectos países, considerados como de los más atractivos para la inversión foránea”, sostuvo el mandatario. EFE