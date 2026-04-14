La presidenta de la Cámara de Diputados confió en que el Comité Técnico de Evaluación elegirá a los mejores perfiles sin sesgos ideológicos

Ante las versiones de que el examen de conocimientos para ocupar los tres lugares vacantes en el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) podrían haber sido filtrados, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que confía en que el Comité Técnico de Evaluación sea pulcro en su trabajo y elija a los mejores perfiles, sin inclinaciones ideológicas.

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“Es una mera especulación sobre si los exámenes fueron filtrados, estos exámenes para competir para el Consejo General del INE en los tres espacios vacantes. Yo espero, por el bien de este país, que no se hayan filtrado los exámenes“, dijo al ser cuestionada sobre este tema.

Agregó que espera que no haya pasado algo así y que se puedan encontrar a las mejores y los mejores para representar a los ciudadanos en el consejo general del INE y, que incluso, si se llegara a la tómbola, esto es a sacar un papelito de manera aleatoria para quien esté en el INE, esas personas sean las mejores.

“Yo no podría entender nunca que alguien fuera capaz de filtrar un examen para beneficiar ideológicamente a una persona. Me rehúso a creerlo y sería brutal en términos institucionales y democráticos. Esperemos que el transcurso de estos días nos dé certeza de que las personas que sean electas serán las mejores y, en lo posible, acompañadas por la mayor cantidad de votos en esta Cámara de Diputados”, sentenció en conferencia de prensa.

En otro asunto, dijo que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad constitucional de ejercer funciones de control y vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y la actuación de las entidades del Estado, por lo que confió en que se construirá un acuerdo para que los titulares de Pemex y Semarnat acudan por incendios, derrames y explosiones en las refinerías de Dos Bocas y Deer Park.

“Necesitamos darle certeza a los ciudadanos sobre qué está pasando, hacerlo de manera institucional y con información fidedigna de las propias autoridades. Confío en que podamos construir el acuerdo necesario para su asistencia, lo que fortalecerá este espacio deliberativo y contribuirá a garantizar transparencia, rendición de cuentas y una respuesta institucional a la altura de lo que el país exige”, aseveró López Rabadán.

La legisladora panista indicó que los hechos que han salido a la luz en los últimos días en torno a la refinería Olmeca Dos Bocas y a las operaciones vinculadas a refinería Deer Park no son hechos aislados, sino que configuran un patrón que exige una respuesta institucional inmediata.

Insistió en que cuando una infraestructura estratégica acumula incidentes de esta naturaleza, lo que está en juego no es solo su funcionamiento, es la capacidad del Estado para garantizar seguridad, eficiencia y responsabilidad en la gestión pública.

“No se trata de eventos aislados, se trata de señales que no pueden ignorarse“, enfatizó tras recordar que diversos grupos parlamentarios han planteado la necesidad de que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la dirección general de Petróleos Mexicanos acudan a esta Cámara para informar sobre estos hechos y se dijo confiada en que así será.