Lorenzo Zaragoza se corona en Copa de gimnasia artística en Alemania: ¡orgullo mexicano!

Lorenzo Zaragoza Riveira continúa con la cosecha de éxitos internacionales. El mexicano se coronó en la prueba de anillos de la gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 en Stuttgart, Alemania. El joven bajacaliforniano de apenas 16 años demostró nuevamente que su nombre está llamado a escribir páginas de gloria en la historia de la gimnasia nacional.

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El gimnasta de 16 años protagonizó una cerrada competencia y se adjudicó el oro en la final de la prueba con 13.100 unidades, superando al chino Junji Chen (13.033) y al turco Deniz Sukruoglu (12.266). La diferencia fue mínima, pero suficiente para que el mexicano se subiera a lo más alto del podio en una de las competencias más prestigiosas del calendario internacional.

Zaragoza repitió la medalla de oro obtenida el año pasado durante los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025 en la misma prueba, donde superó a los exponentes de Puerto Rico y Estados Unidos. La consistencia del bajacaliforniano en los anillos confirma que esta prueba se ha convertido en su especialidad, una disciplina donde la fuerza, el control y la elegancia se combinan en un ejercicio de alta exigencia.

En la modalidad por equipo juvenil, México destacó en Stuttgart obteniendo el cuarto lugar con un acumulado de 223.000 puntos, mientras que China (238.550), Estados Unidos (233.400) y Bélgica (225.000) ocuparon los primeros puestos. La actuación del conjunto mexicano demuestra el crecimiento de la gimnasia artística en el país y la consolidación de un semillero que promete grandes satisfacciones en el futuro.

Con apenas 16 años, Lorenzo Zaragoza se perfila como una de las grandes promesas de la gimnasia artística mexicana. Su capacidad para competir y ganar en escenarios internacionales lo coloca como un firme candidato a representar a México en los próximos compromisos de alto nivel, incluidos los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y, más adelante, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.