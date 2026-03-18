A casi un año del convenio suscrito en el marco del Plan México entre la banca comercial y el gobierno federal para impulsar la oferta de crédito para las micro, pequeña y medianas empresas (Pymes), el acceso de los negocios de menor tamaño a financiamiento bancario “se mantiene a la baja, limitando las posibilidades de crecimiento y subsistencia para esas fuentes de empleo”, afirmó el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (ConComercio).

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Previo al inicio de la 89 Convención Bancaria, Gerardo López Becerra, presidente de la organización, lamentó que el flujo de crédito competitivo de la banca comercial no acompañe las medidas implementadas por el gobierno mexicano como la nueva jornada laboral y el incremento a los salarios, los cuales demandan cambios operativos que presionan sensiblemente las finanzas de las empresas.

Acusó que “los inalcanzables” requisitos que exigen los bancos en la oferta de créditos Pymes, como la necesidad de cubrir ventas de casi medio millón de pesos al mes, provocan que los empresarios se vean en la necesidad de continuar fondeándose con sus proveedores y, otros, con la peor alternativa, con su tarjeta de crédito personal, cuyas tasas de interés pueden llegar a superar el 100% del Costo Anual Total (CAT).

“El 8 de mayo de 2025, la banca comercial, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México suscribieron un acuerdo para incrementar el crédito a las Pymes, esfuerzo que representa el onceavo eje de acción del Plan México. Sin embargo, al paso de los meses, el uso de crédito empresarial por parte de los pequeños negocios se mantiene a la baja, tendencia que se ha mantenido en la última década”, comentó López Becerra.

Y es que, de acuerdo con datos del Banco de México, el porcentaje de empresas de hasta 100 empleados que utilizó créditos bancarios en el cuarto trimestre de 2015 alcanzó 45% de los negocios encuestados para el estudio de Evolución del Financiamiento a las Empresas; para el cuarto trimestre de 2020, el porcentaje bajó a 38.9% y para igual trimestre de 2023 disminuyó a 31.9 por ciento.

Al concluir 2025 (cuatro meses después del acuerdo mencionado), el dato continuó a la baja y se colocó en 24.8 por ciento.

Por eso, López Becerra pidió que la Convención Bancaria sea un espacio para identificar y superar los obstáculos que persisten para que fluya el crédito a las pequeñas empresas, toda vez que, “resulta cuestionable que mientras la tasa de interés líder del banco central haya descendido de un máximo histórico de 11.25% en marzo de 2023 a 7.0% hoy en día, las tasas activas oscilen en un CAT promedio de 18.5 por ciento“. En este tenor, Enrique Manero, pequeño industrial dedicado a la producción de lácteos, considera necesario replantear los protocolos tradicionales para la obtención de créditos.

Desde su experiencia, señala que muchos negocios productivos enfrentan barreras importantes para acceder al financiamiento, aun cuando cuentan con trayectoria y productos de calidad.

“Los mecanismos actuales del sistema financiero continúan privilegiando criterios que dejan fuera a un amplio sector de empresas que operan de manera responsable, pero que no siempre cumplen con todos los requisitos formales exigidos por las instituciones”, comentó.

En tanto, Carmen Argandoña, socia del broker “Creando Confianza”, que se está consolidando como uno de los enlaces clave entre las mipymes y las instituciones financieras que ofrecen alternativas de crédito, señala que desde su experiencia, acompañando a emprendedores y empresarios en sus procesos de financiamiento, ha observado que uno de los mayores retos en México es fortalecer la cultura financiera dentro del sector empresarial.

Observa que el acceso al crédito no solo depende de la existencia de productos financieros adecuados, sino también de que las empresas estén preparadas para cumplir con los estándares que el sistema financiero exige.

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En ese sentido, subraya que la formalización de las empresas, el cumplimiento de los reglamentos y requisitos establecidos por las instituciones financieras, así como la responsabilidad en el pago oportuno de los créditos, son elementos fundamentales para generar confianza.

“La formalización de las empresas, el cumplimiento con los reglamentos y requisitos y, por supuesto, el compromiso con el pago de los créditos es fundamental para que el sistema financiero siga confiando en nuestro sector”, señala.

De acuerdo con Argandoña, cuando las Mipymes adoptan estas prácticas, no solo aumentan sus posibilidades de obtener financiamiento, sino que también contribuyen a fortalecer un ecosistema financiero más sólido y accesible para otros emprendedores.