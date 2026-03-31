El Spring Break 2026 habría dejado una derrama económica en México de casi 2,850 millones de pesos y la llegada de alrededor de 140 mil jóvenes al país.

Spring Break 2026: ¿Cuáles son los destinos favoritos del turismo juvenil?

Con lo anterior, aseguró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo ( Concanaco-Servytur ), hubo una importante actividad económica en el país que colocó nuevamente a destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Mazatlán y Rosarito, entre los principales puntos de atracción para el turismo juvenil internacional.

Para el organismo confederado que encabeza Octavio de la Torre, el saldo de esta temporada confirma que “México mantiene capacidad de atracción turística, pero también que el verdadero reto está en lograr que esa afluencia se traduzca en más ventas, más formalidad y más oportunidades para las empresas y negocios familiares que integran la economía local en los destinos receptores”.

Señaló que uno de los casos más representativos fue Los Cabos, donde autoridades estatales estimaron la llegada de entre 45 mil y 50 mil jóvenes del 1 de marzo al 3 de abril, con una derrama superior a 50 millones de dólares, equivalente a alrededor de 950 millones de pesos.

La temporada de Spring Break 2026 ha sido históricamente relevante para la economía local debido a la derrama económica que genera. | Foto: Cuartoscuro.com

Para la Confederación, el balance del Spring Break 2026 “no debe medirse únicamente por la concentración de visitantes o la ocupación hotelera, sino por su capacidad de dejar valor real en la economía formal: consumo en establecimientos registrados, contratación de servicios, proveeduría local, empleo temporal y fortalecimiento de pequeños negocios que dependen de estas temporadas para mejorar ingresos y sostener operaciones”.

📣 Comunicado | Spring Break 2026 deja derrama millonaria en México



La temporada confirmó el peso del turismo juvenil en destinos clave del país y abrió la discusión sobre cómo traducir esa afluencia en mayores beneficios para empresas y negocios familiares.



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Aseveró que la experiencia de este año también deja una agenda clara para los destinos turísticos: reforzar el orden, la coordinación institucional, la promoción responsable, la confianza en la oferta formal y la vinculación de la derrama turística con el desarrollo económico local.

“Esa necesidad se vuelve especialmente relevante en un contexto donde también se han encendido alertas por fraudes en paquetes turísticos y por riesgos de seguridad que pueden afectar la confianza del visitante y el desempeño del sector formal”, señaló.

Por lo anterior, la Confederación reiteró su postura de seguir impulsando programas, acciones y decisiones orientadas a fortalecer a las empresas y negocios familiares, promover el consumo en el comercio establecido, ampliar la digitalización, profesionalizar servicios y construir mejores condiciones para que cada temporada alta genere beneficios más amplios y sostenibles.