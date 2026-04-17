El contrato también incluye una cláusula de no transferencia, un detalle que refleja la confianza del equipo en su estrella defensiva

Los Houston Texans acaban de asegurar el futuro de su defensiva. Y lo han hecho a lo grande. El pass rusher estelar Will Anderson Jr. acordó una extensión contractual con el equipo de la AFC Sur por tres años, mismo que lo ha convertido en el jugador no quarterback mejor pagado en la historia de la NFL.

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El acuerdo por 150 millones de dólares le otorgará un salario anual de 50 millones incluidos 134 mdd garantizados. El contrato también incluye una cláusula de no transferencia, un detalle que refleja la confianza del equipo en su estrella defensiva y del compromiso del jugador con el proyecto de los Texans.

Anderson Jr. ha sido una pieza fundamental en la defensiva de Houston desde que fue seleccionado en la tercera posición global del Draft de la NFL de 2023. La temporada pasada, el joven cazamariscales terminó con 54 tacleadas, 12 capturas, 3 balones sueltos forzados y 2 recuperaciones de balón suelto, todas ellas, son marcas personales.

Su temporada de consolidación lo ayudó a convertirse en finalista al Jugador Defensivo del Año, obtener el reconocimiento del primer equipo All-Pro y su segunda selección al Pro Bowl. Con esta extensión, los Texans blindan a su defensiva por los costados, ya que en marzo habían firmado a Danielle Hunter con una extensión de un año y 40.1 millones de dólares.

Anderson y Hunter, quien terminó con 16 capturas y 83 presiones al quarterback, se benefician mutuamente al jugar en la defensiva 4-3 del entrenador DeMeco Ryans, un sistema que prospera cuando cuenta con dos cazamariscales de élite para presionar por ambos costados de la línea.

Ahora, con Anderson y Hunter asegurados, la directiva de Houston debe tomar una decisión igualmente trascendental: qué hacer con el mariscal de campo C.J. Stroud. Los Texans ejercieron la opción de extensión del quarterback el mismo día que la de Anderson y, según reportes, quieren extenderlo a largo plazo.

Sin embargo, Stroud ha tenido dificultades desde su temporada de novato. En la derrota de los Texans por 28-16 ante los New England Patriots en el juego de Ronda Divisional de la AFC, el joven quarterback lanzó cuatro intercepciones en la primera mitad, incluida una devuelta para touchdown.

La pregunta que ahora flota en Houston es si la prioridad sigue siendo atar a Stroud por muchos años o si, por el contrario, la defensiva se ha convertido en el verdadero corazón de este equipo. Por ahora, Anderson ya tiene su respuesta. Y es histórica.