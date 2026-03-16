Los Kansas City Chiefs apuestan por Justin Fields como suplente de Patrick Mahomes

Los Kansas City Chiefs adquieren a Justin Fields en un intercambio con los New York Jets para respaldar a Patrick Mahomes mientras se recupera de su lesión rumbo a la NFL 2026

Los New York Jets han llegado a un acuerdo para traspasar al mariscal de campo Justin Fields a los Kansas City Chiefs. A la espera de un examen médico previo, se trata de un movimiento significativo dentro de la National Football League, que se produce para respaldar al estelar Patrick Mahomes en el equipo de Missouri, quien evoluciona de una severa lesión.

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Los Chiefs debían poner especial énfasis en la posición de quarterback suplente ante esta situación, y lo han cubierto con un pasador que, rodeado de talento, podría ofrecer resultados sumamente positivos. En tanto, tras la reciente adquisición del mariscal de campo Geno Smith en New York, Fields se volvió prescindible en la estrategia de reconstrucción de los Jets.

Según fuentes, Kansas City enviará una selección de sexta ronda del Draft de la NFL de 2027 a los Jets como parte del acuerdo. En cuanto al salario, los Jets se han comprometido a cubrir 7 millones de dólares de los 10 millones garantizados de Fields para la temporada 2026, mientras que los Chiefs gestionarán los 3 millones restantes. Este acuerdo refleja la estructura financiera del reciente traspaso de Geno Smith, en el que los Jets asumieron una parte del salario, mientras que los Las Vegas Raiders retuvieron la mayor parte.

Además, reportes indican que se intercambiarán dos selecciones de rondas tardías del Draft, y que los Chiefs también obtendrán una selección de séptima ronda en el intercambio, mientras que los Jets obtendrán la selección de sexta ronda de Kansas City en 2027.

Tiene sentido que los Chiefs busquen un mariscal de campo suplente mediante un intercambio, aunque este acuerdo resulta extraño en muchos aspectos. Los Chiefs dejaron ir sin problemas al mariscal de campo suplente del año pasado, Gardner Minshew II, quien se unió a los Arizona Cardinals. Esa parte del intercambio es comprensible, dado que Minshew apenas pudo poner en marcha la ofensiva de los Chiefs cuando reemplazó al mariscal de campo titular Patrick Mahomes, quien se lesionó el año pasado.

Durante su etapa con los Jets, Fields acumuló un pésimo récord como titular de 2-7, ubicándose en el puesto 31 de 36 quarterbacks en rating, entre aquellos con un mínimo de 200 intentos. Su desempeño estadístico incluyó solo siete pases de touchdown contra una intercepción, para un total de 1,259 yardas aéreas, de las cuales apenas 505 se acumularon en sus últimos cinco partidos como titular.

Los Jets terminaron la temporada con un preocupante récord de 3-14, lo que llevó al propietario Woody Johnson a expresar su frustración por el desempeño de Fields, reconociendo la evidente habilidad del quarterback pero cuestionando su falta de efectividad en el campo.

En este contexto, el pasador de 27 años tiene un récord como titular de 16-37 desde que ingresó a la liga como selección de primera ronda de los Chicago Bears en 2021. Su esperado cambio a los Chiefs marca un momento crucial en su carrera, ya que busca revitalizar sus perspectivas bajo una franquicia y un sistema completamente diferentes.

Patrick Mahomes aspira a regresar para la Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL tras someterse a una cirugía a mediados de diciembre de 2025 por una rotura de los ligamentos cruzado anterior y lateral. Si bien la recuperación suele durar nueve meses, los informes de marzo de 2026 indican que su rehabilitación va por buen camino, y hay optimismo de que podría estar listo para el campamento de entrenamiento. Pero los Chiefs, mientras tanto, se han blindado en caso de que su estrella requiera más tiempo.