Steelers sorprenden al ofrecer contrato a Aaron Rodgers como agente libre. Te explicamos por qué lo hicieron y qué significa para la NFL

El teléfono de la gerencia de los Pittsburgh Steelers sigue sin sonar. La llamada de Aaron Rodgers que todos esperan no ha llegado. Y mientras los días pasan y se arrancan las hojas del calendario con el calor de mayo a plomo, la directiva de la franquicia seis veces ganadora del Super Bowl decidió moverse con una jugada poco común en la NFL, al ofrecerle al veterano quarterback un contrato como agente libre sin restricciones antes de la fecha límite posterior al Draft del lunes.

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Este procedimiento fue diseñado no tanto para forzar una decisión inmediata, sino para proteger los derechos de compensación de la franquicia en el Draft. Es, ante todo, una muestra de que la directiva del club sigue confiando en que el cuatro veces MVP de la liga, que cumplirá 43 años en diciembre, terminará por estampar su firma con Pittsburgh.

Pero la confianza, en este punto, se enfrenta a un adversario silencioso, ya que el propio A-Rod, aún no ha comunicado a los Steelers si tiene intención de volver a jugar la próxima temporada. Por tanto, la oferta que Pittsburgh extendió tiene una doble función. Por un lado, preserva el derecho del equipo a recibir una selección compensatoria si Rodgers acaba firmando con otra franquicia, una posibilidad que nadie en la organización quiere contemplar en voz alta.

Por otro lado, otorga a los Steelers derechos exclusivos de negociación si el veterano mariscal de campo permanece sin firmar antes del 22 de julio o del primer día del campamento de entrenamiento, lo que ocurra más tarde. Según los términos de la licitación, Aaron puede aceptar un aumento del 10% sobre su salario anterior, lo que le reportaría aproximadamente 15 millones de dólares esta temporada.

La opción de agente libre sin restricciones rara vez se utiliza en la liga, principalmente porque jugadores del calibre de Rodgers, capaces de influir significativamente en las fórmulas de selección compensatoria, rara vez están disponibles tan tarde en el calendario de la temporada baja. Pero Rodgers, como casi todo en su carrera, es la excepción.

El año pasado, Rodgers esperó hasta principios de junio antes de firmar un contrato de un año con Pittsburgh, y el gerente general Omar Khan expresó su confianza en el NFL Scouting Combine de febrero de que esta temporada baja no seguiría el mismo calendario tan prolongado. Sin embargo, la historia parece repetirse.

Según los informes, Pittsburgh esperaba una respuesta del mariscal de campo dentro de los 30 días posteriores al final de la temporada 2025, un plazo que luego se pospuso hasta el inicio de la agencia libre y, más recientemente, hasta el Draft. Y ya pasó. Los Steelers seleccionaron al mariscal de campo de Penn State, Drew Allar, en la tercera ronda, quien así se unió a Will Howard y Mason Rudolph en el equipo.

Esa elección, en circunstancias normales, podría leerse como un mensaje. Pero el nuevo entrenador en jefe, Mike McCarthy, fue tajante al negarlo. “No, en absoluto”, dijo el sábado. “Se trata de desarrollar el grupo y tratar de hacerlo lo más completo posible”.

Mientras tanto, la primera sesión voluntaria de entrenamientos (OTA) está programada para el 18 de mayo, y el minicampamento obligatorio se llevará a cabo del 2 al 4 de junio. El reloj avanza, y Rodgers sigue en su silencio. Hay algo en la espera que convierte este asunto en algo más que una negociación deportiva. Pues A-Rod, que cumplirá 43 años en diciembre, ha vivido una carrera de altos y bajos, de regresos espectaculares y de lesiones que hicieron dudar a más de uno.

Su silencio no es nuevo, pero en Pittsburgh genera una mezcla de respeto y ansiedad. Los aficionados, los entrenadores, los directivos y todos en general miran hacia el cielo de Pensilvania preguntándose si el número 8 volverá a ponerse el casco. Mientras tanto, los Steelers construyen, planean y esperan. Porque en el fondo, como dijo McCarthy, se trata de desarrollar al grupo, pero también de confiar en que la experiencia, la calidad y esos 15 millones de dólares puedan más que las dudas.