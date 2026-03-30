Los Pittsburgh Steelers ya saben la fecha en que Aaron Rodgers informará si regresa para un último baile

El quarterback de 42 años deberá definir si vuelve o pone fin a una carrera con destino asegurado al Salón de la Fama en Canton, Ohio

En las oficinas de los Pittsburgh Steelers hay una cuenta regresiva para saber si Aaron Rodgers regresará al emparrillado o anunciará su retiro. El quarterback de 42 años deberá definir si vuelve o pone fin a una carrera con destino asegurado al Salón de la Fama en Canton, Ohio.

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Art Rooney II, propietario de la franquicia, dejó claro que la paciencia tiene un límite. Tras conversaciones con Rodgers y el gerente general Omar Khan, el equipo fijó como fecha clave el inicio del Draft 2026 (23 de abril).

“Nos dijo que no tardará tanto como el año pasado… espero que haya noticias antes del Draft”, señaló Rooney.

En Pittsburgh confían en que, si decide jugar, lo hará nuevamente en el Acrisure Stadium. Rodgers firmó por un año y 13.65 millones de dólares, tras su etapa con los New York Jets.

Aunque sus números (3,322 yardas, 24 touchdowns y 7 intercepciones) no fueron los de su mejor época con los Green Bay Packers, sí alcanzaron para llevar al equipo a récord de 10-7 y a los Playoffs.

Sin embargo, la eliminación fue dura: derrota 30-6 ante los Houston Texans, con apenas 146 yardas y 52% de pases completos, además de cero touchdowns.

Ahora, la decisión de Rodgers será clave para el futuro del equipo. El quarterback, cuatro veces MVP de la NFL, brilló especialmente en 2020 y 2021, aunque sus etapas recientes han mostrado altibajos en su nivel.

Si no regresa, los Steelers tendrían opciones limitadas con Will Howard y Mason Rudolph en la plantilla, mientras que Kirk Cousins aparece como plan B.