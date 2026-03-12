Los toros de San Constantino ya están en Guadalajara

La ganadería San Constantino traslada sus toros a la Plaza Nuevo Progreso para la corrida dominical en Guadalajara

Soyatlán del Oro, Jalisco.— En el rancho El Colomo los preparativos llegaron a su momento clave. La ganadería de San Constantino concluyó las labores de campo y realizó el embarque del encierro que será lidiado el próximo domingo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara.

TE PUEDE INTERESAR: América confirmó ruptura del tendón de Aquiles en Malagón; será operado a la brevedad

La casa ganadera, propiedad del contador Juan Pablo Corona Rivera, envió ocho toros que destacan por su presencia y seriedad, resultado del trabajo constante de selección y crianza que se realiza en esta dehesa jalisciense. Los ejemplares fueron embarados bajo estrictas medidas de manejo para garantizar su traslado en óptimas condiciones.

Las maniobras estuvieron coordinadas por el administrador del rancho, el matador Antonio Bricio, quien junto al equipo de caporales y vaqueros supervisó cada detalle durante la jornada en el campo.

La comparecencia en Guadalajara representa un compromiso relevante para la ganadería, ya que la Plaza Nuevo Progreso es considerada una de las más importantes del país y su afición se distingue por su exigencia en cuanto a trapío y comportamiento del toro bravo.

El encierro fue trasladado desde Soyatlán del Oro y llegó por la noche a los corrales del coso tapatío. En las próximas horas se realizará la reseña oficial por parte de las autoridades correspondientes, proceso mediante el cual se revisa que los toros cumplan con las características reglamentarias para su lidia.

El cartel de la corrida lo integran los matadores Antonio Ferrera, Juan Pablo Sánchez y Luis David, quienes serán los encargados de enfrentar el encierro de San Constantino. Con los toros ya en Guadalajara y el ambiente creciendo entre la afición, todo queda dispuesto para la corrida dominical en la que la ganadería jalisciense buscará dejar constancia de su presencia.