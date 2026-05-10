Los Washington Wizards obtienen la primera selección en el NBA Draft 2026 tras ganar la lotería

Los Washington Wizards ganaron la lotería del Draft de la NBA 2026 y tendrán la primera selección general en un proceso encabezado por talentos destacados como AJ Dybantsa, Darryn Peterson y Cameron Boozer

El Washington Wizards han ganado la lotería del Draft de la NBA 2026, lo que les valió el obtener la primera selección general. La quinteta de la capital de Estados Unidos tenía un 14% de probabilidades de obtener ese primer pick. Y la suerte por fin les ha sonreído en este sorteo que se celebró en Navy Pier, Chicago, con la presencia de directivos de los 14 equipos participantes y 16 periodistas.

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Washington tendrá por primera vez desde 2010 el primer pick de Draft, mientras los Utah Jazz obtuvieron el número 2 ante una generación de jugadores que serán seleccionados en el Draft de este año y ha sido ampliamente elogiada como una de las más talentosas de los últimos tiempos.

Encabezada por tres jugadores con argumentos sólidos para ser elegidos en primer lugar, la camada es altamente prometedora, con el alero de BYU, AJ Dybantsa, el base de Kansas, Darryn Peterson, y el también alero de Duke, Cameron Boozer como los tres principales candidatos.

Dybantsa es considerado el mejor prospecto de la generación de 2025. En el colegial, promedió 25.5 puntos, 6.8 rebotes y 3.7 asistencias por partido en su única temporada con los Cougars, con un 51% de efectividad en tiros de campo. Es muy codiciado, en parte, por su físico ideal para un alero.

En tanto, Peterson promedió 20.2 puntos, 4.2 rebotes y 1.6 asistencias en 24 partidos con los Jayhawks. Muchos lo consideraban el mejor prospecto anotador de la clase del Draft de este año, pero la temporada de novato de Peterson en Kansas se vio afectada en parte por un problema de calambres.

Ese malestar físico, le hizo perderse 11 partidos y abandonar varios otros prematuramente. Recién sus médicos concluyeron que los calambres fueron consecuencia del consumo de altas dosis de creatina.

Finalmente, Boozer, hijo del ex All-Star de la NBA Carlos Boozer, promedió 22.5 puntos, 10.2 rebotes y 4.1 asistencias para los Blue Devils. Ganó los premios Naismith y AP al Jugador del Año y ayudó a Duke a quedarse a un solo partido de la Final Four.

We're locked in with the first pick in the 2026 NBA Draft 🔒



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El sorteo del Draft de este año se produjo tras una polémica temporada de la NBA, en la que el comisionado Adam Silver criticó repetidamente a los equipos por dejarse perder a propósito durante los últimos meses del año.

“¿Estamos presenciando este año comportamientos peores que los que hemos visto en los últimos años? En mi opinión, sí”, dijo Silver en febrero. “Si los equipos manipulan su rendimiento para obtener selecciones más altas en el draft, incluso en una lotería, entonces la pregunta es… ¿son realmente los equipos con peor rendimiento?”.

La liga espera frenar la práctica de perder a propósito en las próximas temporadas mediante la implementación de un nuevo sistema de lotería. Se informó el mes pasado sobre una propuesta que ampliaría la lotería de 14 a 16 equipos, igualaría las probabilidades y penalizaría a los tres equipos con los peores récords.

Los propietarios votarán sobre la propuesta el 28 de mayo. Mientras tanto, el Draft de la NBA de 2026 comenzará el 23 de junio con la primera ronda. Y la segunda ronda tendrá lugar el 24 de junio.