Lotería Nacional y Panini lanzan Álbum Conmemorativo Retro, un guiño a la nostalgia de los Mundiales de 1970 y 1986

Manuel Negrete aún recuerda con una sonrisa cuando de niño llenó el álbum del Mundial de México 1970. Esa ilusión por descubrir a cada jugador de las diversas selecciones, hizo que creciera aún más su amor por el futbol. Y solo 16 años después, disputó la segunda Copa del Mundo celebrada en territorio nacional con el Tri. Ahora, los recuerdos de ambas justas mundialistas estarán disponibles en el Álbum Conmemorativo Retro de Lotería Nacional y Panini.

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Esta pieza de colección es una edición conmemorativa en el marco de la tercera Copa Mundial de la FIFA que se disputará en México. Y será a partir de este 19 de abril cuando semanalmente, cada domingo en los sorteos Zodiaco, se lance cada cachito de los 20 que conforman este álbum con diseños inspirados en las ediciones de 1970 y 1986, para que toda la familia se una para recordar con nostalgia las copas del pasado con miras al futuro.

“El fútbol en México no solo se juega, se siente, se vive en la casa, en la calle, en cada conversación y en cada recuerdo que nos ha marcado como país. Nos ha unido generación tras generación, nos ha hecho celebrar, sufrir, soñar y reconocernos en una misma emoción. Y junto a esa pasión hay otra forma muy nuestra de vivir esos momentos, coleccionarlos. Coleccionar no es solo guardar, es compartir, intercambiar, volver a vivir cada instante y hacerlo parte de nuestra historia común”, dijo Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional.

“La memoria en algo que se comparte, se intercambia y se atesora generación tras generación. Hemos logrado que esta historia cobre vida para millones de mexicanos. Lo vamos a dar de manera gratuita el álbum, habrá cachitos que se podrán coleccionar”, continuó durante la presentación oficial de esta pieza elaborada en conjunto con Panini.

Foto: Cuartoscuro

Esta edición tiene por nombre México Mundial y ha sido diseñada para unir dos mundos en uno a través del balón. Y es que no solo cada cachito del sorteo será una estampita, sino que juntos cuentan una historia a través de los años. Además tendrá una merecida inclusión del Mundial Femenil de 1971, cuando las Pioneras consiguieron el histórico subcampeonato.

“La presentación de este álbum retro representa memoria, identidad e ilusión. La Lotería Nacional ha acompañado la historia de México y ahora se suma a una fiesta que va a marcar a las nuevas generaciones al recordar las ediciones de 1970 y 1986. Por tercera vez somos anfitriones. Nuestro país volverá a ser el centro del mundo, tendremos los ojos de todos puestos en nuestra tierra, en nuestra cultura y por supuesto en nuestra pasión. Cada cachito de lotería y cada estampa es un pedazo de historia que la gente podrá tener en sus manos”, comentó Alberto García Aspe.

Como es costumbre en los sorteos de la Lotería Nacional, esta edición especial incluirá un premio mayor en dos series de 11 a 17 millones de pesos. Cada cachito tendrá un costo accesible de 20 o 35 pesos, haciendo más fácil completar el álbum.

“Esta alianza entre Lotería Nacional y Panini hace que por 400 pesos podamos llenar el álbum. Este proyecto democratiza e incluye, acercando el Mundial a todas y todos”, aseguró Gabriela Cuevas, representante honorífica de México para la Copa Mundial de la FIFA.

Finalmente, esta edición permitirá que quienes coleccionaron álbumes hace décadas revivan la nostalgia, mientras las nuevas generaciones construyen su propia historia con una versión física y digital.

“Yo estaba en la primaria y me acuerdo que íbamos a la escuela y cambiábamos jugadores. Siempre coleccionaba todos los mundiales. Te remontas a cuando eras niño y todo esto apasiona…”, finalizó Negrete.