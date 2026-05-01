Este domingo 3 de mayo, la Catedral de la Lucha Libre no recibirá llaves ni costalazos, sino una misión mucho más importante: una jornada integral de salud gratuita para todas las familias mexicanas. En un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud, el CMLL y organizaciones civiles, la Arena México abrirá sus puertas de 10:00 am a 4:00 pm para aplicar vacunas y realizar pruebas preventivas.

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El rival a vencer: La Tos ferina La urgencia de esta convocatoria no es menor. México atraviesa su peor brote de Tos ferina en una década, registrando un repunte del 257% entre 2024 y 2025. Solo el año pasado se confirmaron 1,596 casos y 73 defunciones, y en lo que va de 2026 la cifra sigue en aumento. Ante la movilidad internacional por los eventos deportivos de este año, las autoridades buscan cerrar filas para evitar la propagación de enfermedades prevenibles.

Dato Clave: La falta de protección en las Américas es alarmante; más de 1.4 millones de niños no tienen la vacuna DPT, lo suficiente para llenar 17 veces el Estadio Azteca.

Cartelera de Servicios (¡Todo Gratuito!)

Para los “Pequeños Gigantes” (Infancias): Es indispensable llevar Cartilla de Vacunación y CURP 2026 impreso.

Hexavalente: (2, 4, 6 y 18 meses).

(2, 4, 6 y 18 meses). Neumococo 20: (Bebés y adultos mayores de 60 años).

(Bebés y adultos mayores de 60 años). SRP y SR: Contra sarampión, rubéola y parotiditis.

Contra sarampión, rubéola y parotiditis. VPH: Niñas de 11 a 15 años y niños de 11 años.

Niñas de 11 a 15 años y niños de 11 años. Vitamina A y desparasitación.

Para los “Pesos Pesados” (Adultos):

Pruebas rápidas: VIH y Sífilis.

VIH y Sífilis. Detección de Diabetes: Pruebas de glucosa al momento.

Pruebas de glucosa al momento. Salud Respiratoria: Módulo de espirometrías.

Módulo de espirometrías. Donación de Células Madre: Stand informativo y registro.

Detalles de la Función por la Salud

Fecha: Domingo 3 de mayo de 2026.

Domingo 3 de mayo de 2026. Lugar: Arena México, Doctores, CDMX.

Arena México, Doctores, CDMX. Horario: 10:00 am a 4:00 pm.

10:00 am a 4:00 pm. Costo: ¡Totalmente gratuito!

ADEMÁS, DISFRUTA LA FUNCIÓN DOMINICAL DEL CMLL.