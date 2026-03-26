Luis Ángel Hernández Zacatenco, de perder la vista por un disparo al futbol para ciegos y ser inspiración rumbo al Mundial 2026: “He sido más fuerte”

Tras seis meses hospitalizado, entendió que jamás volvería a ver, pero no se rindió: hoy es delantero del futbol para ciegos del América y de la Selección Mexicana

Luis Ángel Hernández Zacatenco conducía su auto cuando fue interceptado y baleado; una bala le atravesó la nariz y sufrió enucleación bilateral (pérdida de ambos ojos). Tras seis meses hospitalizado, entendió que jamás volvería a ver, pero no se rindió: hoy es delantero del futbol para ciegos del América y de la Selección Mexicana.

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El futbolista adaptado encontró refugio en el equipo de sus amores y transformó su historia en un mensaje de superación e inclusión, ahora parte de la exposición “Juego Limpio: la cancha que nos une”, del Museo Memoria y Tolerancia, rumbo al Mundial 2026.

“Soy jugador del Fútbol para Ciegos de América y represento a la Selección Mexicana. Tengo seis años practicando este deporte adaptado”, explicó el delantero de 27 años durante la inauguración.

La exposición propone ver el futbol como un espacio de inclusión, encuentro y construcción de paz, valores que refleja la historia de Luis Ángel, marcada por la resiliencia ante la adversidad.

“Hace seis años tuve un atentado… mi realidad cambió por completo”, recordó, tras pasar días aislado en el hospital sin saber qué le esperaba.

Su recuperación fue posible gracias a su familia y red de apoyo, quienes lo ayudaron a evitar la depresión. Aprendió a adaptarse con el uso de bastón blanco, retomó sus estudios y hoy cursa una licenciatura en Educación Social.

“La discapacidad es un reto que exige más esfuerzo y paciencia… Este giro en mi vida me ha transformado. He crecido como persona y he sido más fuerte”, afirmó.

Hoy, Luis Ángel vive el futbol con pasión, representando al América y a México, consolidándose como un ejemplo de lucha, inclusión y fortaleza humana.