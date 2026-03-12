Luis Ángel Malagón fue operado del tendón de Aquiles; recuperación de 6 a 8 meses y se pierde el Mundial

El arquero sufrió la lesión el martes en Philadelphia en juego de Concachampions y su sueño mundialista se terminó

El portero del América, Luis Ángel Malagón, fue operado con éxito de la ruptura del tendón de Aquiles, informó el club este jueves por la mañana.

De tal forma que el guardameta ya está en recuperación tras la intervención quirúrgica y comenzará su rehabilitación lo más pronto posible.

Confirmado: Se pierde la Copa del Mundo

Además de informar de la operación, por primera vez el América informó del tiempo de recuperación que necesitará el arquero antes de volver a las canchas.

Mismo que será de seis a ocho meses, por lo que volvería hasta mediados-finales de noviembre de 2026, quizá para la Liguilla del Apertura 2026.

Con ello, también ya es oficial que ha quedado fuera de la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, ya que el certamen comienza en menos de tres meses.

Luis Ángel Malagón se rompió el tendón de Aquiles, al intentar despejar una pelota en el Subaru Park y sin que nadie interviniera en la acción.

El guardameta atravesaba por un momento complicado en su carrera, con una baja de juego notable, por la cual perdió la titularidad en Selección Nacional con Raúl Rangel de Chivas, mientras que en América, ya lo habían comenzado a banquear en Liga MX, como sucedió ante Querétaro, partido en el que estuvo Rodolfo Cota en el arco.

Si bien antes de la lesión, el técnico André Jardine dijo que la suplencia de Malagón era un tema de rotaciones por la carga de partidos, había versiones de que al brasileño ya no le estaba convenciendo el arquero como titular.

De cualquier forma, Luis Ángel ha quedado fuera de circulación por casi todo lo que resta del año, aunado a que también hubo temas familiares en los que se había visto involucrado en los últimos meses, lo cual también impactó en su rendimiento físico.