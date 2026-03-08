¿Luis Ángel Malagón perdió titularidad en América? La inquietante respuesta de André Jardine

América ha vuelto a ganar tras una preocupante sequía de resultados. Las Águilas del América vencieron de visita al Querétaro en la Liga MX, pero lo hicieron sin su portero titular, Luis Ángel Malagón. La decisión de André Jardine de dejarlo en la banca generó sorpresa entre los aficionados azulcremas, pues el guardameta mexicano había sido titular indiscutible en la última etapa de éxito del América.

Ver a Rodolfo Cota como portero titular despertó todo tipo de especulaciones entre la prensa deportiva y la afición americanista. En medio de la controversia, el entrenador brasileño André Jardine aclaró al finalizar el encuentro que la determinación fue parte de una planificación del cuerpo técnico del América.

“Le dimos ritmo de juego a Rodolfo Cota, imaginamos a Luis Ángel Malagón en la Selección Mexicana, debe tener su momento. Ya estaba previsto, valorado desde hace tiempo, ya lo sabíamos; íbamos a poner a Cota otra vez. Después de Mazatlán FC veremos el panorama para decidir los partidos en los que Cota va a jugar; en la Fecha FIFA tenemos amistoso con Tigres UANL y va a atajar Cota”, explicó el director técnico del América, André Jardine.

“Malagón sabe que buscamos lo mejor para el grupo, necesitamos que todos los jugadores tengan minutos, somos transparentes con el plantel; al final, el equipo es lo importante”, añadió.

De esta manera, todo indica que el arquero titular del América, Luis Ángel Malagón, no ha perdido su lugar, pero el cuerpo técnico azulcrema busca mantener en actividad a Rodolfo Cota para afrontar cualquier escenario en la Liga MX. La actuación del experimentado portero ante Querétaro dejó sensaciones positivas, respaldando la decisión de André Jardine y demostrando que la competencia interna en el América eleva el nivel del equipo.