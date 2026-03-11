El portero se lesionó al momento de despejar una pelota en el juego ante Philadelphia

De por sí la estaba pasando mal y su nivel no era el mejor. Luis Ángel Malagón sufrió una lesión que lo dejará fuera del Mundial, misma que sufrió durante el juego entre América y Philadelphia Union.

Lo peor es que fue una situación en la que no intervino nadie y el jugador ya no pudo apoyar el pie al momento de querer despejar una pelota. La cadena TUDN informó que Luis Ángel Malagón se rompió el tendón de Aquiles del pie izquierdo.

El arquero se tiró al piso y de inmediato se tomó el pie izquierdo, se retorció de dolor y sus compañeros pidieron la asistencia médica para el jugador.

Era ya la parte final de la primera parte en el Subaru Park y el guardameta, quien saltó como titular para este cotejo, ya no lo pudo continuar y abandonó el terreno de juego.

Otra muy mala señal ya era que el arquero salió en camilla y con un semblante muy notorio de dolor, ya que una lesión del tipo era clara que lo dejaría fuera del Mundial.

Apenas este lunes, el guardameta reconocía que estaba en deuda con América y la Selección Mexicana, por su nivel más bajo de lo habitual y que estaba con todo en búsqueda de volver a su mejor versión.

Sin embargo, con esta situación Luis Ángel estará un tiempo de consideración de baja, además de que se despidió de la justa mundialista.

Malagón será sometido a estudios médicos

América, por su parte, publicó el siguiente comunicado:

“En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en México a los estudios necesarios para determinar su situación médica.

El resultado correspondiente será informado oportunamente”.