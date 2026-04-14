Luis Chávez sale a la banca pero no juega en Rusia; ¿le alcanza para el Mundial?

El mediocampista estuvo disponible para el duelo ante Akron Tolyatti, pero el técnico no le dio minutos por cuarto juego al hilo

Si Luis Chávez quiere colarse a la Copa del Mundo de último minuto, necesita sumar minutos de juego, ya que, aunque superó la lesión de rodilla que lo alejó de las canchas por nueve meses, aún no ha tenido participación con su equipo.

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El mediocampista mexicano volvió a quedarse en la banca del Dinamo de Moscú, que venció 2-3 como visitante al Akron Tolyatti, sin que el jugador tuviera oportunidad de ingresar al partido.

De esta forma, ya suma cuatro encuentros consecutivos sin ver actividad, situación preocupante considerando la cercanía de la justa mundialista.

Luis Gerardo Chávez ha sido convocado y ha permanecido en la banca en los duelos ante Zenit de San Petersburgo, Orenburg, Krasnodar y ahora Akron Tolyatti, sin recibir minutos por parte del entrenador Rolan Gusev.

Cabe recordar que el mediocampista sufrió una ruptura de ligamento cruzado durante la Copa Oro, lo que provocó una larga recuperación que apenas ha concluido.

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, ha señalado en ocasiones anteriores que sigue de cerca la evolución del jugador; sin embargo, la falta de actividad complica seriamente su inclusión en la lista final.

Además, la competencia en el mediocampo del Tri es alta, con opciones como Brian Rodríguez de Chivas y Álvaro Fidalgo del Betis, lo que reduce aún más sus posibilidades.

Por ello, Chávez deberá hacer un esfuerzo importante si quiere convencer al “Vasco” Aguirre de que está listo para volver a la Selección Mexicana y formar parte de los 26 convocados al Mundial, tras casi un año sin disputar un partido oficial.