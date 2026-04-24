Luis Chávez volvió a jugar con Dinamo de Moscú, diez meses después de su lesión

El mediocampista entró de cambio 27 miuntos ante Rubin Kazan por la Premier League Rusa, luego de cinco juegos en la banca

Buenas noticias para la Selección Mexicana desde Rusia. El mediocampista Luis Chávez por fin volvió a las canchas, diez meses después de haberse roto los ligamentos de la rodilla en un entrenamiento con la Selección Mexicana en la Copa Oro 2025.

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El futbolista del Dinamo de Moscú entró de cambio en el segundo tiempo, en el partido que perdió su equipo 0-1 como local ante Rubin Kazán en la capital rusa, en juego correspondiente a la Premier League Rusa.

Chávez tuvo chance de jugar 27 minutos en la parte complementaria del encuentro, luego de que había salido cinco veces seguidas a la banca sin que su entrenador le diera oportunidad.

A ver si con ello le alcanza para que el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, lo contemple para la lista final de 26 futbolistas que estarán con la Selección Mexicana para la Copa del Mundo.

La bronca con Chávez es que estuvo prácticamente un año parado, por lo que si bien tiene poco menos de dos meses para tomar ritmo, luce complicado que llegue a un óptimo nivel futbolístico para jugar una Copa del Mundo.

Por lo pronto, el jalisciense ya está de vuelta en las canchas y el primer paso es recuperar la titularidad en su equipo en el cierre de temporada, a ver hasta dónde le alcanza en lo futbolístico.

Mateo Chávez, titular con AZ Alkmaar en empate sin goles ante Go Ahead Eagles

En más actividad de futbolistas mexicanos en Europa, el lateral izquierdo Mateo Chávez saltó como titular en el AZ Alkmaar, en el empate sin goles ante Go Ahead Eagles, en juego correspondiente a la Jornada 31 de la Eredivisie.

El exjugador de Chivas salió de cambio pasados los 64 minutos, en un juego en el que su equipo tenía que sacar la victoria para meterle presión al Ajax que es quinto de la tabla. Sin embargo, no pudo ante el modesto equipo de Eagles y dejó ir unidades importantes.