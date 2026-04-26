Luis Chávez vuelve a jugar como titular con el Dinamo Moscú y alza la mano para jugar con el Tri en el Mundial 2026

Luis Chávez pasó de sentir que el mundo se le detenía allá por junio de 2025, a recién sentir que volvía a la vida. Y no fue ninguna exageración. Era una rodilla derecha que colapsaba durante un entrenamiento con la Selección Mexicana de Futbol, justo cuando se preparaba para disputar la Copa Oro de ese año. Pero ahora ha vuelto a jugar como titular con el Dinamo Moscú casi un año después y a menos de dos meses del Mundial 2026.

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La rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en el verano pasado supuso un adiós al torneo de la Concacaf y a la temporada en Rusia. Pero este domingo, ante el FC Sochi, el mediocampista de 30 años volvió a ser titular con el Dinamo Moscú después de casi un año de ausencia. Y su regreso no fue un simple trámite, fue parte del XI inicial en la victoria 2-0 que acerca al equipo a la tranquilidad en la Liga Premier de Rusia.

Luis Gerardo Chávez Magallón regresó al cuadro titular tras superar una lesión que habría doblegado a más de uno. La rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, sufrida en junio de 2025 durante un entrenamiento con el Tri en la Copa Oro, marcó un largo proceso de recuperación. El de Cihuatlán, Jalisco, no iniciaba un partido como titular desde el 5 de mayo de 2025, cuando enfrentó al KS Samara en la jornada 27 de la temporada 2024-25.

Entre esa fecha y el encuentro ante Sochi, transcurrió prácticamente un año sin aparecer desde el inicio en liga. Un año de rehabilitación, silencios y recuperación mental y física, en el que su proceso de vuelta comenzó en marzo de 2026, cuando volvió a ser convocado por el Dinamo Moscú.

En ese periodo permaneció en el banquillo en partidos frente a Zenit, Orenburg, Akron Togliatti y Pari NN, sin sumar minutos. La jornada anterior, el mexicano reapareció al ingresar de cambio en la derrota frente al Rubin Kazan, donde disputó 26 minutos.

El partido ante Sochi fue diferente. Chávez jugó 63 minutos como titular, dejando su lugar a Daniil Fomin, y aunque no anotó ni asistió, su presencia en el XI inicial fue simbólica. El equipo resolvió con goles de Konstantin Tyukavin y Moumi Ngamaleu, y con el resultado el Dinamo Moscú se ubica en la octava posición de la tabla general.

A 46 días del Mundial 2026, Luis Chávez se mantiene con la posibilidad de representar a México en la justa, y su regreso a la titularidad no pudo llegar en mejor momento.