Luis Romo estaría fuera hasta un mes en Chivas y se perdería Fecha FIFA con el Tri

El Capitán del Rebaño adelantó su regreso y se resintió muscularmente ante Toluca, por lo que retornó al hule

Madrugar no siempre es bueno y eso le sucedió a Luis Romo, toda vez que volvió a empezar su proceso de recuperación luego de resentirse de la lesión muscular que lo aqueja.

El defensa y Capitán del Rebaño, se volvió a lastimar en el juego del sábado pasado ante Toluca y tuvo que salir en el primer tiempo de cambio.

Romo no había tenido el tiempo de recuperación necesario, luego de que estuvo parado solo dos semanas tras haberse desgarrado en el juego ante Mazatlán.

El futbolista se apuró y, aunque empezó de titular ante los Diablos Rojos, el ritmo del juego se lo fue comiendo hasta que cayó por su problema muscular.

Por tanto, ahora el proceso de recuperación volvió a empezar para el futbolista y desde Guadalajara los reportes son que mínimo ahora sí se aventaría un mes.

Se perdería la Fecha FIFA de marzo con el Tri

La baja de Luis Romo no solo es ya sensible para Guadalajara, porque de entrada se perdió el Clásico Nacional, el juego ante Cruz Azul y gran parte del duelo ante Toluca; también se perderá el Clásico Tapatío el sábado y varios partidos más.

Su ausencia también repercutiría en la Selección Mexicana, ya que es muy probable que se pierda la Fecha FIFA de marzo.

Con ello, no estaría disponible para los cotejos ante Portugal el 28 de este mes en la reinauguración del Estadio Azteca y el 31 en el Soldier Field de Chicago.

Aunque lo que realmente es importante es que llegue bien al Mundial y esté al cien por ciento para la Copa del Mundo, por lo que no vale la pena arriesgarse a algo todavía más complejo.

Por ello es que volvería ya con Chivas hasta el mes de abril y por ende con la Selección Mexicana, para los partidos ante Ghana, Australia y Serbia, los últimos tres previos a la Copa del Mundo.