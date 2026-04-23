Luisa Alcalde asume Consejería Jurídica el 1 de mayo, confirma Sheinbaum

Comienza un proceso de transición en curso entre el gobierno federal y Morena, mientras se mantiene sin cambios la Secretaría del Bienestar.

Al informar que Luisa María Alcalde asumirá la titularidad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal el 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió un proceso de transición entre esa área y el partido Morena.

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La mandataria indicó que el relevo implica ajustes administrativos y políticos, debido a que Alcalde dejará responsabilidades partidistas para integrarse al gabinete, lo que obliga a definir los tiempos y procedimientos internos en ambas estructuras.

“Ella entra el 1 de mayo, tiene que haber obviamente la transición tanto en la Consejería Jurídica como el proceso que tengan que seguir en el partido”, declaró la presidenta al precisar el calendario del cambio.

El nombramiento ocurre en un contexto de reorganización interna en el gobierno federal, donde la Consejería Jurídica tiene funciones clave en la revisión de iniciativas, decretos y actos administrativos del Ejecutivo.

Sheinbaum señaló que no hay cambios confirmados en la Secretaría del Bienestar, luego de versiones sobre un posible relevo, y precisó que Ariadna Montiel continúa en funciones y concentrada en programas sociales.

“No, apenas la voy a ver en estos días, tiene rato que no la veo”, respondió la mandataria al descartar definiciones inmediatas sobre esa dependencia y subrayar que mantiene actividades en curso.

El ajuste en la Consejería Jurídica forma parte de los movimientos en el gabinete al inicio de la administración, donde se redefinen responsabilidades entre perfiles políticos y técnicos.

La presidenta adelantó que el proceso concluirá con la integración formal de Alcalde al gabinete y la continuidad operativa de las áreas jurídicas del Ejecutivo federal.