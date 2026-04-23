Tras resaltar sus logros durante año y medio al frente de Morena, anunció que convocará a los órganos directivos para el relevo

Luego de pensarlo “un poco”, Luisa María Alcalde aceptó asumir la consejería jurídica de la presidencia de la República, con lo que dejará la presidencia de Morena y estará por resolverse en las próximas semanas su sustitución.

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Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia de prensa matutina la salida de Esthela Damián Peralta de la consejería jurídica, finalmente por la tarde Alcalde Luján aceptó el relevo y adelantó que en los próximos días convocará a los órganos directivos para que se tomen las acciones pertinentes, de acuerdo con los estatutos partidistas.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, señaló que se va muy contenta con el trabajo realizado en año y medio de trabajo al frente de Morena y presumió que deja a Morena como el segundo partido más grande del mundo, por su número de militantes.

“Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como consejera jurídica del Gobierno de México. Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera presidenta de México. Todo mi cariño y agradecimiento a la militancia por haberme permitido estar un año y medio al frente de este extraordinario Movimiento”. Luisa María Alcalde

Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la Presidenta @Claudiashein como Consejera Jurídica del @GobiernoMX.



Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera Presidenta de México.… pic.twitter.com/3kxTo7eYqg — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 22, 2026

Logros y retos en la dirigencia del partido

Al hacer el recuento de sus logros al frente de Morena, subrayó que quizá para los de afuera es difícil de entender algo que para Morena es sencillo. “Aquí no estamos por los cargos, sino por encargos. Me voy contenta y satisfecha de lo logrado durante este año y medio al frente de este extraordinario Movimiento”, precisó.

Recordó que cuando llegó Morena tenía menos de 3 millones de afiliados y hoy hay más de 12 millones, lo que convierte a Morena en el segundo partido más grande del mundo por población y el que más mujeres integra.

Además, presumió la hazaña organizativa de tener un comité de Morena en las 71 mil 500 secciones electorales del país y credencializar a millones de militantes dándoles identidad y sentido de pertenencia.

Agregó que se creó la Escuela Municipalista de Morena para fortalecer la formación política y la identidad de los gobiernos locales y los campamentos para las juventudes que permiten fortalecer el relevo generacional.

Alcalde Luján acotó que se recuperó la figura del Consejo Consultivo, 80 personalidades hoy tienen un diálogo directo con las directivas y son guías en la toma de decisiones cotidianas.

Crecimiento masivo de la militancia: El partido pasó de tener menos de 3 millones de afiliados a más de 12 millones , posicionándose como el segundo partido más grande del mundo por población.

El partido pasó de tener menos de a más de , posicionándose como el segundo partido más grande del mundo por población. Fortalecimiento territorial: Se logró la hazaña de establecer un comité de Morena en las 71,500 secciones electorales del país.

Se logró la hazaña de establecer un en las del país. Formación política: Creación de la Escuela Municipalista y campamentos para las juventudes, con el fin de asegurar el relevo generacional .

Creación de la y campamentos para las juventudes, con el fin de asegurar el . Identidad y pertenencia: Se llevó a cabo la credencialización de millones de simpatizantes y se recuperó la figura del Consejo Consultivo.

Luisa María Alcalde se va contenta de Morena

“Por eso, me voy contenta y orgullosa de pertenecer a un Movimiento extraordinario, con mujeres y hombres valientes, honestos y dispuestos a seguir luchando por nuestro país. Somos el Movimiento que fundó el mejor presidente que ha tenido este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y somos el Movimiento que llevó a la primera presidenta de México, hoy faro y ejemplo en el mundo entero”, concluyó.

Luisa María Alcalde llegó a la presidencia nacional de Morena el 30 de septiembre de 2024, durante el VII Congreso Nacional Extraordinario del partido. Ese día, Mario Delgado presentó su renuncia y fue sucedido inmediatamente por Alcalde, quien asumió la dirigencia con el respaldo de la militancia y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En los últimos meses la presidencia de Alcalde fue criticada por su postura frente a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de reforma electoral, que terminó por reventar las negociaciones con el Partido del Trabajo y el PVEM.

A ello se sumó la reciente incorporación de Citlalli Hernández a la Comisión de Elecciones de Morena, quien de inmediato retomó las negociaciones con los aliados, lo que indirectamente debilita el liderazgo de Luisa María Alcalde en el partido.

Se prevé que el proceso para el relevo sea a través de un Congreso Nacional, en la que podría anunciarse la salida de Alcalde Luján y se tendría que votar a su sucesora o sucesor, que podría ser Ariadna Montiel o incluso la misma Citlalli Hernández, que ya empezó a operar las alianzas para 2027.