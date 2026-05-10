La Luna de las Flores y la Luna Azul podrán verse durante mayo 2026. Conoce las fechas, horarios y cómo disfrutar este fenómeno astronómico

Un fenómeno astronómico extraordinario podrá observarse en México durante mayo de 2026, ya que este mes tendrá la particularidad de presentar dos lunas llenas, conocidas como la Luna de Flores y la esperada Luna Azul, un espectáculo que podrá apreciarse sin necesidad de telescopios o aparatos especiales.

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Aunque la primera luna llena del mes ya ocurrió el pasado 1 de mayo, el cielo todavía guarda una sorpresa para los amantes de la astronomía. A finales de este mismo mes aparecerá la llamada Luna Azul 2026, considerada uno de los eventos astronómicos más llamativos del año.

¿Por qué habrá dos lunas llenas en mayo 2026?

Este fenómeno sucede porque el ciclo lunar, es decir, el tiempo que tarda la Luna en completar todas sus fases, dura aproximadamente 29.5 días.

Debido a que la mayoría de los meses del calendario tienen 30 o 31 días, en ocasiones se acomodan las fechas para que ocurran dos lunas llenas en un mismo mes, como pasará en mayo de 2026.

La primera luna llena se registró exactamente el 1 de mayo, dejando el tiempo suficiente para que el ciclo volviera a completarse antes de terminar el mes.

Además, este evento también es conocido como microluna, ya que el satélite natural se encuentra en su punto más alejado de la Tierra, llamado apogeo, lo que provoca que se vea ligeramente más pequeña desde nuestro planeta.

¿Cuándo podrá verse la Luna Azul en México?

De acuerdo con especialistas y portales astronómicos, la segunda luna llena alcanzará su punto máximo de iluminación el próximo domingo 31 de mayo de 2026 a las 02:45 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, el espectáculo podrá apreciarse desde la noche del 30 de mayo y durante la madrugada del lunes.

Para disfrutar mejor este fenómeno, se recomienda buscar un sitio con el cielo despejado y alejado de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. Lo mejor es que no será necesario utilizar telescopios, ya que la Luna podrá verse perfectamente a simple vista.

¿Por qué se llama Luna Azul?

A pesar de su nombre, la Luna Azul no cambia de color ni se verá azul en el cielo. El término se utiliza en astronomía para referirse a la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario, un fenómeno poco frecuente.

La expresión proviene de la frase inglesa “once in a blue moon”, utilizada para hablar de algo que sucede muy rara vez. Cabe recordar que la primera luna llena de mayo fue conocida como la Luna de Flores, un nombre relacionado con las antiguas tradiciones de primavera y el florecimiento de la naturaleza. Ahora, la segunda aparición lunar será la protagonista de este cierre de mes inolvidable.